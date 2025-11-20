為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    開心農場真實版！彰化二林高麗菜免費自採 5分地2天掃光

    2025/11/20 21:02 記者陳冠備／彰化報導
    彰化二林鎮農民種植5分地高麗菜偏小、賣相不佳，開放免費自採。（民眾提供）

    彰化二林鎮農民種植5分地高麗菜偏小、賣相不佳，開放免費自採。（民眾提供）

    又到了高麗菜盛產季，彰化縣二林鎮中西里有農民種的高麗菜體型較小，不符市場需求，決定大方開放約5分地菜田供民眾「免費自採」。消息一出，不少鄉親騎機車、開車，甚至推著田斗車前來，大袋小袋「掃菜」，場面壯觀又溫暖，有民眾路過拍下，「這就是鄉下最美的風景」。

    據了解，這批高麗菜生長期間受氣候影響，長得偏小顆、賣相不足，農民想說，與其讓菜報廢，不如回饋給附近居民，19日下午宣布開放自採，消息在社群迅速擴散，吸引一波又一波民眾到田裡「搶菜」，現場猶如真實版「開心農場」，大家一顆接一顆，像在尋寶般，摘得不亦樂乎。

    洪姓男子路過聞訊，也加入採收行列，他說，天氣轉涼，正是吃高麗菜的季節，農民願意開放免費採收，讓人感受到濃濃人情味，「這就是鄉下最美的風景」。

    根據彰化溪湖果菜市場當日行情，高麗菜每公斤平均交易價約22.2元。不少人一次抱走十多顆，直呼「賺到了！」也有人說，小顆沒關係，煮火鍋剛剛好，更重要的是農民的善意讓冬日增添一股暖流。

    不少鄉親騎機車，甚至推著田斗車來「掃菜」。（民眾提供）

    不少鄉親騎機車，甚至推著田斗車來「掃菜」。（民眾提供）

    不少人提著大袋小袋到田裡搶菜。（民眾提供）

    不少人提著大袋小袋到田裡搶菜。（民眾提供）

    現場猶如真實版「開心農場」，大家一顆接一顆地採，像在尋寶般。（民眾提供）

    現場猶如真實版「開心農場」，大家一顆接一顆地採，像在尋寶般。（民眾提供）

    有民眾路過拍下，覺得場面既壯觀又溫暖，認為「這就是鄉下最美的風景」。（民眾提供）

    有民眾路過拍下，覺得場面既壯觀又溫暖，認為「這就是鄉下最美的風景」。（民眾提供）

