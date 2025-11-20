新北4觀光工廠善用品牌故事打造體驗場域 獲經濟部肯定

手信坊創意和菓子文化館以日式和風空間及細緻的和菓子工藝著名。（新北市經發局提供）

新北觀光工廠再傳佳績！「手信坊創意和菓子文化館」、「啤酒頭釀造觀光酒廠」、「維格餅家鳳梨酥夢工廠」及「卡滋爆米花觀光工廠樂園」等4家廠館分別在「節慶首選」及「教育導覽」2大類別中脫穎而出，讓傳統製造業轉型為貼近日常、具教育與休閒價值的體驗場域，榮獲經濟部「114年度觀光工廠精選」肯定。

在「節慶首選」類別獲獎的土城「手信坊創意和菓子文化館」，以日式和風空間及細緻的和菓子工藝著名，節慶限定禮盒與課程體驗是許多人送禮與體驗手作的首選；三重「啤酒頭釀造觀光酒廠」館內規劃酒廠導覽、文化展區、酒標DIY，還有酒吧區能汲飲生啤酒，也推出節慶特色禮盒；五股「維格餅家鳳梨酥夢工場」不只能親手DIY，也能觀賞專業烘焙流程。

請繼續往下閱讀...

在「教育導覽」類別中，八里「卡滋爆米花觀光工廠樂園」以美式小鎮氛圍與互動體驗受民眾喜愛。館內導覽從玉米粒的來源種類、到如何製作成不同爆米花的形狀，是一座兼具趣味與教育功能的體驗樂園。

經發局長盛筱蓉表示，這些獲獎廠館善用品牌故事、互動導覽與DIY體驗，讓民眾不只看到產品，更能理解背後的工藝與文化，成功讓傳統製造業轉型為貼近日常、具有教育與休閒價值的體驗場域。

經發局指出，為協助更多企業轉型升級，市府持續推動「新北市產業觀光輔導轉型計畫」，目前開放徵件至12月19日止，凡於新北市合法登記設廠、具教育展示潛力並有意發展產業觀光的業者，都可提出申請，入選廠商將由專業顧問團隊輔導，協助打造創新品牌場域。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

啤酒頭釀造觀光酒廠館內設有酒吧區，可以汲飲生啤酒。（新北市經發局提供） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

維格餅家鳳梨酥夢工場今年結合媽祖文化推出「林默娘禮盒」。（新北市經發局提供）

卡滋爆米花觀光工廠樂園以趣味互動方式呈現爆米花製程。（新北市經發局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法