    首頁 > 生活

    智慧停車無紙化、民眾不知要繳費 議員批中市府未宣傳「挖陷阱」

    2025/11/20 20:35 記者蘇金鳳／台中報導
    台中市交通局實施智慧停車無紙化停車格，但市議員蔡耀頡今天在市議會提出質疑，很多民眾都不知道試辦區在哪裡，會因未看到停車單而未繳停車費。（市府提供）

    交通局正推動智慧停車無紙化，市議員蔡耀頡今天在市議會提出質疑，市府在國家歌劇院試辦智慧停車無紙化，但很多民眾都不知道試辦區在哪裡，會因未看到停車單而未繳停車費，不但遭催繳要多收一筆工本費，有人未注意到催繳而遭罰款，成冤大頭，而市府根本沒有節省成本；他要求市府加大宣傳且試辦區要有清楚的告示，否則連外地人都受影響。

    交通局長葉昭甫表示，智慧停車路段前後街口都會有資訊告知，且為方便民眾清楚辨識無紙化路段，已在無紙化停車格內統一標繪60×60cm綠底色及白字「P」LOGO，會透過多元管道加強宣導。

    台中市推動智慧無紙化，設置低位影像辨識（AVI）設備，第一階段在國家歌劇院周邊6條路段啟用，包括市政北七路、市政北二路、河南路、惠民路、惠來路及逢大路設置297格，9月8日正式上線；第二階段預計於美術館周邊上線，後續為勤美商圈、捷運綠線周邊，現今還有781個AVI在建置及測試中，陸續會在年底前後上線，更預計2030年有6000格影像辨識車格。

    蔡耀頡指出，市府現正推動的智慧停車無紙化業務，用意要省紙本、省人員，但對哪些路段車格有實施，民眾卻是毫無概念，普遍認為沒有夾到單就是不用繳費，等收到通知都是逾期加罰的單，交通局是在設繳費陷阱嗎？第一階段已實施2個月，還是很多民眾都不知道，批市府宣傳不夠，要加大力道宣傳廣為周知。

    交通局表示，民眾繳費方式，可綁定行動支付APP或自動代扣繳停車費；也可綁定金融機構、電信業者及遠通電收自動代扣，也可於離場前掃描路段收費告示牌QR Code即時查詢繳費，或利用「台中交通網」APP、2處路邊停車繳費機，以及超商多媒體機或停管處服務櫃檯進行繳納；若擔心忘記繳費，可加入「停管之友」會員，繳納期限前3日會收到簡訊或電子郵件提醒。

    熱門推播