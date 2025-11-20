為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    榴陽王十二巡府千年壽誕 下茄萣一連2天熱鬧滾滾

    2025/11/20 20:10 記者蘇福男／高雄報導
    高雄下茄萣《榴陽王十二巡府三聖祖佛千年壽誕》祭典，今起一連2天在下茄萣金鑾宮熱鬧登場。（記者蘇福男攝）

    高雄下茄萣《榴陽王十二巡府三聖祖佛千年壽誕》祭典，今起一連2天在下茄萣金鑾宮熱鬧登場。（記者蘇福男攝）

    高雄下茄萣榴陽王十二巡府三聖祖佛千年壽誕祭典，今起一連2天在下茄萣金鑾宮熱鬧登場，除了傳統祝壽科儀，並安排有祭改、宴王、傀儡戲、廟口市集等活動，熱鬧滾滾。

    榴陽王三聖始祖信仰與郭氏宗親緊密相連，三聖始祖是指三元真君、十二使祖和李老先生3位神尊，其中，十二使祖姓郭，唐朝貞觀河南固縣人，文官掛武帥，入閩平亂，中間遇到困難，於是擺香案祈求上蒼幫助，並許願不論何人若能幫忙解危，願讓予大位上座，後來得到三元真君顯靈，在夢境中指點十二使祖平亂，李老先生則是十二使祖的軍師，襄贊十二使祖平亂有功，因此三尊神像並列。

    「台灣區榴陽王郭氏宗親會」為藉由共同信仰所號召組織的宗親會，成員以漳州龍溪錦湖郭氏族裔為核心，在台灣開發史中自成「榴陽」一脈，而有別於常見的「汾陽」，郭氏宗親分布於台南北門錦湖、西港永樂及竹林、安定管寮、歸仁七甲、仁德土庫及太子、關廟北勢及東勢、土城、喜樹，高雄茄萣、旗津及屏東潮州等地，2007年登記為全國性宗親會。

    榴陽王「有神無廟」，每年壽誕選出新爐主迎回供奉，祭祖活動從日治時期延續至今，百年來並無太大改變，2016年《榴陽王郭氏宗親祭祖大典》登錄為台南市市定民俗。

    下茄萣十二巡府三聖佛祖為《榴陽王三聖始祖》分靈，係1961年下茄萣郭姓宗親郭金目擲筊當選《榴陽王三聖始祖》值年爐主，獲老祖允准分靈，雕塑金身奉祀膜拜，賜名《十二巡府》，每年農曆10月初一在金鑾宮廟埕搭建壽誕臨時行台，為三聖佛祖熱鬧祝壽，為下茄萣郭氏宗親會年度盛事，今年擴大規模舉辦熱鬧滾滾。

