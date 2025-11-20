為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    東豐快+豐潭段立交工程進度曝 連接國1、3、4及74號大路網成形中

    2025/11/20 20:05 記者蘇金鳳／台中報導
    東豐快第一標工程隧道口模擬圖。（台中市政府提供）

    東豐快第一標工程隧道口模擬圖。（台中市政府提供）

    台中東勢、石岡、豐原交通新走廊「東勢─豐原生活圈快速道路」施工中，市長盧秀燕今天說，東豐快加上國道4號豐潭段立交增設案一旦完工，東豐快、74號快速道路直接高架接高架，國道1、3、4及74號快速道路相連接，成為台中市偉大的路網，是東豐快完工後另一重大意義。

    市議員吳振嘉今天在市議會說，東豐快山城的生命線逐步完工中，跨越大甲溪橋梁及東勢段已第四、五標完工，大甲溪橋梁到石岡段的第三標，目前進度如何？明年能不能通車。

    建設局長陳大田說，東豐快全長9.6公里，而第3標已在5月跟4、5標成功合龍，預計2026年完工，最具挑戰性的「第一標─公老坪山隧道段工程」工程持續進行中，目標於2029年全線完工啟用。

    盧秀燕說，東豐快就是生命救援的路，是她任內最貴的道路，要花200億，在立委江啟臣的協助下，中央補助130多億，市府負擔60多億，市政路70多億元、市民大道15億、甲埔大道16億左右，但這條路近200億元為193.7億元。

    她說，東豐快最大交通意義不僅是山城的路，而是形成一個偉大的路網；東豐快在接到豐原，原本下高速公路，要走平面，但會造成地面堵塞，因此做一個立交共構，直接高架接高架，形成大路網。

    盧秀燕說，目前國道4號豐潭段立交增設案交通部已通過，明年底可開工，一旦完工可將國道1、3、4、74號快速道路及東豐快連接，成為一個大路網，將台中市相當有助益。

    東豐快第一標工程隧道內模擬圖。（台中市政府提供）

    東豐快第一標工程隧道內模擬圖。（台中市政府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播