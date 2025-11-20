東豐快+豐潭段立交工程進度曝 連接國1、3、4及74號大路網成形中

東豐快第一標工程隧道口模擬圖。（台中市政府提供）

台中東勢、石岡、豐原交通新走廊「東勢─豐原生活圈快速道路」施工中，市長盧秀燕今天說，東豐快加上國道4號豐潭段立交增設案一旦完工，東豐快、74號快速道路直接高架接高架，國道1、3、4及74號快速道路相連接，成為台中市偉大的路網，是東豐快完工後另一重大意義。

市議員吳振嘉今天在市議會說，東豐快山城的生命線逐步完工中，跨越大甲溪橋梁及東勢段已第四、五標完工，大甲溪橋梁到石岡段的第三標，目前進度如何？明年能不能通車。

建設局長陳大田說，東豐快全長9.6公里，而第3標已在5月跟4、5標成功合龍，預計2026年完工，最具挑戰性的「第一標─公老坪山隧道段工程」工程持續進行中，目標於2029年全線完工啟用。

盧秀燕說，東豐快就是生命救援的路，是她任內最貴的道路，要花200億，在立委江啟臣的協助下，中央補助130多億，市府負擔60多億，市政路70多億元、市民大道15億、甲埔大道16億左右，但這條路近200億元為193.7億元。

她說，東豐快最大交通意義不僅是山城的路，而是形成一個偉大的路網；東豐快在接到豐原，原本下高速公路，要走平面，但會造成地面堵塞，因此做一個立交共構，直接高架接高架，形成大路網。

盧秀燕說，目前國道4號豐潭段立交增設案交通部已通過，明年底可開工，一旦完工可將國道1、3、4、74號快速道路及東豐快連接，成為一個大路網，將台中市相當有助益。

東豐快第一標工程隧道內模擬圖。（台中市政府提供）

