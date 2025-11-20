新北5大前瞻領域青創齊聚圓山花博 展現跨域創新能量

新北市青年局率12組新創團隊參與「2025 Meet Taipei創新創業嘉年華」。（新北市青年局提供）

「2025 Meet Taipei 創新創業嘉年華」今於台北圓山花博園區盛大開展至22日，新北市青年局率領12組橫跨AI科技、教育、高齡照護、生醫、永續社會創新等5大前瞻領域的新創團隊，於花博爭豔館展示多元創新能量，像愛吠的狗娛樂公司打造AI擬真人智慧服務平台、宇宙製造公司開發虛擬助教，改善學校特教環境等，歡迎民眾參觀交流。

新北市青年局長邱兆梅表示，青年局青創基地內提供培育輔導、資源媒合、參與展會及品牌曝光，形成完整的創業輔助系統；此次來到亞洲新創展會最具影響力之一的Meet Taipei，也是新北新創團隊驗證產品、拓展商機並接軌國際市場的重要舞台，藉由本次展出的創新解方，呼應新北市府持續推動智慧城市與產業轉型的發展方向。

請繼續往下閱讀...

青年局帶領12組青創基地團隊，呈現青年創業者結合產業需求、創造社會價值的潛能，像是愛吠的狗娛樂公司主打AI擬真人智慧服務平台，適用觀光導覽、教育訓練等，已完成3000萬元Pre-A輪募資，計畫持續增資擴大公司規模；瞬通科技公司結合AIoT技術與雲端平台，應用在智慧長照；和誼科技公司創新布局資訊安全領域；宇宙製造公司開發社交溝通虛擬助教，幫助學校改善特殊教育環境；歐普斯佳行動科技公司以二手交易平台「厝邊MyNeighbor」榮獲台灣尤努斯創新獎，藉科技實踐社會永續精神。

青年局表示，歡迎對AI科技、醫療生技及社會創新等領域有興趣的民眾，於開展期間到花博爭豔館「新北青創主題館」近距離交流，感受創新能量。

「愛吠的狗」主打AI真人智慧服務平台，適用觀光導覽、教育訓練等。（新北市青年局提供）

「宇宙製造」開發社交溝通虛擬助教，改善特教環境。（新北市青年局提供）

