週五中南部溫差大！高溫飆27度 東部、東北部慎防短暫雨

週五中南部早晚溫差大。（記者田裕華攝）

週五（21日）基隆北海岸、東北部、東部及大台北山區，恐有局部短暫雨；桃園以北、東南部、恆春半島及新竹以南山區，則有零星短暫雨。北台灣整日低溫為17至23度；而南部高溫則可達到27度。

中央氣象署預報，週五因東北季風影響，基隆北海岸、東北部、東部及大台北山區，恐有局部短暫雨；桃園以北、東南部、恆春半島及新竹以南山區，則有零星短暫雨；其他地區及馬祖、金門、澎湖為多雲。另外，北部、東北部及東部的天氣較涼；其他地區是早晚亦涼。

溫度方面，週五清晨各地低溫約17度至19度，局部溫度將會再更低一些，白天高溫北部及宜蘭約22度、23度；花東約24、25度；中南部約26度、27度，早晚請多加注意保暖。離島的澎湖為陰時多雲，約20至22度；金門為多雲，約15至20度；馬祖為晴時多雲，約14至17度。

關於未來幾天的天氣變化，天氣風險公司指出，週六東北部白天天氣為多雲有短暫雨；中北部為多雲時晴天氣；其餘地區為晴到多雲天氣。而迎風面的北部、東半部及山區，仍有局部短暫陣雨，中南部局部高溫可達30度左右。

紫外線指數方面，週五桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣、花蓮縣、澎湖縣、金門縣、連江縣為「中量級」；其餘縣市皆為「低量級」。

空氣品質方面，週五環境風場為東北風，南部易累積污染物。竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

週五因東北季風影響，北部及東北部低溫下探17度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數方面，週五多為「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週五南部易累積污染物。（擷取自空氣品質監測網）

