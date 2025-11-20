宜蘭免收事業廚餘處理費 至明年2/28

宜蘭利澤有機廢棄物處理場進行廚餘去化作業。（宜蘭縣環保局提供）

宜蘭縣因應禁止廚餘養豬，針對事業廚餘（餐飲、旅宿等）處理部分，下月7日起將從原畜牧場業者協助清運，全面改由合格清除業者運送，為減輕轉換衝擊，環保局宣布12月7日至明年2月28日，利澤或三星有機廢棄物處理廠，均將免收每噸1850元處理費。

宜蘭家戶熟廚餘量每天約10噸重，事業廚餘則有23噸。家戶部分由各鄉鎮公所清潔隊協助清運，事業廚餘則分清除業者及再利用檢核之畜牧場協助清運，不過因應環境部規定及宜蘭禁止廚餘養豬政策，下月7日起，事業廚餘將全面改由合格公民營清除機構運送。

宜蘭縣環保局表示，為減輕轉換衝擊，並顧及年度尾牙和春節期間大量餐飲廚餘產出的處理費用壓力，利澤或三星有機廢棄物處理廠至明年2月28日，均會免收餐飲、旅宿的廚餘處理費，餐旅、團膳業者，僅需負擔支付清除業者的載運費用。

宜縣環保局指出，目前縣內取得合格公民營清除機構許可證業者約4至5家，其中1家為原畜牧場業者，後續將協助非家戶事業廚餘業者進行廠商媒合，也會優先輔導已有車輛設備的原清運畜牧場業者取得許可證，包括安裝車輛GPS等設備條件，協助投入合格廚餘清運。

宜蘭縣環保局宣布12月7日至明年2月28日，利澤或三星有機廢棄物處理廠，均將免收每噸1850元廚餘處理費。（宜蘭縣環保局提供）

