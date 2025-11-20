為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    宜蘭免收事業廚餘處理費 至明年2/28

    2025/11/20 19:15 記者王峻祺／宜蘭報導
    宜蘭利澤有機廢棄物處理場進行廚餘去化作業。（宜蘭縣環保局提供）

    宜蘭利澤有機廢棄物處理場進行廚餘去化作業。（宜蘭縣環保局提供）

    宜蘭縣因應禁止廚餘養豬，針對事業廚餘（餐飲、旅宿等）處理部分，下月7日起將從原畜牧場業者協助清運，全面改由合格清除業者運送，為減輕轉換衝擊，環保局宣布12月7日至明年2月28日，利澤或三星有機廢棄物處理廠，均將免收每噸1850元處理費。

    宜蘭家戶熟廚餘量每天約10噸重，事業廚餘則有23噸。家戶部分由各鄉鎮公所清潔隊協助清運，事業廚餘則分清除業者及再利用檢核之畜牧場協助清運，不過因應環境部規定及宜蘭禁止廚餘養豬政策，下月7日起，事業廚餘將全面改由合格公民營清除機構運送。

    宜蘭縣環保局表示，為減輕轉換衝擊，並顧及年度尾牙和春節期間大量餐飲廚餘產出的處理費用壓力，利澤或三星有機廢棄物處理廠至明年2月28日，均會免收餐飲、旅宿的廚餘處理費，餐旅、團膳業者，僅需負擔支付清除業者的載運費用。

    宜縣環保局指出，目前縣內取得合格公民營清除機構許可證業者約4至5家，其中1家為原畜牧場業者，後續將協助非家戶事業廚餘業者進行廠商媒合，也會優先輔導已有車輛設備的原清運畜牧場業者取得許可證，包括安裝車輛GPS等設備條件，協助投入合格廚餘清運。

    宜蘭縣環保局宣布12月7日至明年2月28日，利澤或三星有機廢棄物處理廠，均將免收每噸1850元廚餘處理費。（宜蘭縣環保局提供）

    宜蘭縣環保局宣布12月7日至明年2月28日，利澤或三星有機廢棄物處理廠，均將免收每噸1850元廚餘處理費。（宜蘭縣環保局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播