陳瑩、莊瑞雄推動偏鄉醫療發展 台東大學護理系籌備處今揭牌

台東大學護理系籌備處今天揭牌。（記者黃明堂翻攝）

立法委員莊瑞雄與陳瑩多方協調教育部、衛福部、台東大學、台東馬偕醫院及縣政府，終於突破多年瓶頸，台東大學獲教育部同意將於115學年度設立「護理學系」，預計招生35名，籌備處今天正式揭牌。

國立台東大學鄭憲宗校長率領一級主管出席，馬偕紀念醫院方面則由台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人蕭聰穎董事長、馬偕紀念醫院總院張文瀚院長，以及台東馬偕紀念醫院王光德院長等核心領導團隊參與揭牌，象徵台東在地護理人才培育正式跨出關鍵一步。

請繼續往下閱讀...

莊瑞雄表示，自去年底起，台東大學便與台東馬偕醫院針對「偏鄉醫療品質」與「護理人才需求」兩大議題展開合作。針對護理系的設立，他和陳瑩多次協助校方向教育部溝通設系規劃，然而申請過程卻曾因師資編制不足遭列為「緩議」，差點無法推動。兩人其後多次向教育部長鄭英耀說明東部護理缺口與合作內容，終促成教育部拍板核定，自2026年起正式招生。

莊瑞雄進一步說明，未來台東大學與台東馬偕將展開深度合作，台東馬偕承諾3年投入3000 萬元設備經費，並每年提供10名學生、每人每年12萬元、連續4年的獎助，協助學生完成學業並鼓勵返鄉服務。此外，多位在地醫師與地方人士也將設立獎助學金，期望吸引更多青年投入護理領域，讓更多專業人才能在台東扎根。

陳瑩指出，這是中央、地方與學界合作推動偏鄉醫療發展的成功典範，並期許明年首屆招生後，能為台東注入新血，穩定在地護理人力，並帶動偏鄉醫療整體服務品質提升。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法