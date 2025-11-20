明起漸回暖、週末中南部飆30度 下週又有熱帶擾動發展

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

明天起東北季風逐漸減弱、開始回暖！中央氣象署預報，明天開始會緩慢回暖，週末假日中南部高溫可達30度，但下週一起又有另一波東北季風增強，且有熱帶擾動發展，是否形成颱風還需再觀察。

氣象署預報員蔡伊其表示，明天北部開始逐漸回溫，但實際會有明顯回溫是在週六、日，屆時北部地區白天可達26度到27度，中南部更有29度到30度，算是溫暖的好天氣。

請繼續往下閱讀...

蔡伊其說，下週一（24日）有另一波東北季風增強，但強度不高，降溫的速度較緩慢，先從北部開始緩慢降溫，中南部要感受到涼意得等到下週二。蔡伊其指出，這波東北季風會持續到下週四（27日），只有迎風面的基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，桃園以北地區及恆春半島有零星短暫雨。

蔡伊其表示，下一波東北季風不算特別強，北部低溫約17度，中南部在週二以後白天才會降溫到26度至27度。下週三、四（26日、27日）2天，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲。

另外，蔡伊其指出，目前模式預測下週在菲律賓到關島一帶有熱帶擾動發展機會，就預測來看，就算未來發展成熱帶系統，也會因冬季北方系統較強，導致這個熱帶系統移動方向偏南，「現在就只能看到一些雲，要到下週才可能有發展機會」。

未來氣溫趨勢。（氣象署提供）

氣象署預測下週可能有熱帶擾動發展。（氣象署提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法