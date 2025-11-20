為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    明起漸回暖、週末中南部飆30度 下週又有熱帶擾動發展

    2025/11/20 18:45 記者吳亮儀／台北報導
    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    明天起東北季風逐漸減弱、開始回暖！中央氣象署預報，明天開始會緩慢回暖，週末假日中南部高溫可達30度，但下週一起又有另一波東北季風增強，且有熱帶擾動發展，是否形成颱風還需再觀察。

    氣象署預報員蔡伊其表示，明天北部開始逐漸回溫，但實際會有明顯回溫是在週六、日，屆時北部地區白天可達26度到27度，中南部更有29度到30度，算是溫暖的好天氣。

    蔡伊其說，下週一（24日）有另一波東北季風增強，但強度不高，降溫的速度較緩慢，先從北部開始緩慢降溫，中南部要感受到涼意得等到下週二。蔡伊其指出，這波東北季風會持續到下週四（27日），只有迎風面的基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，桃園以北地區及恆春半島有零星短暫雨。

    蔡伊其表示，下一波東北季風不算特別強，北部低溫約17度，中南部在週二以後白天才會降溫到26度至27度。下週三、四（26日、27日）2天，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲。

    另外，蔡伊其指出，目前模式預測下週在菲律賓到關島一帶有熱帶擾動發展機會，就預測來看，就算未來發展成熱帶系統，也會因冬季北方系統較強，導致這個熱帶系統移動方向偏南，「現在就只能看到一些雲，要到下週才可能有發展機會」。

    未來氣溫趨勢。（氣象署提供）

    未來氣溫趨勢。（氣象署提供）

    氣象署預測下週可能有熱帶擾動發展。（氣象署提供）

    氣象署預測下週可能有熱帶擾動發展。（氣象署提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播