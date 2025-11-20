為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    助322隻毛孩找到新家！浪愛滿屋計畫讓癲癇貓「帝寶」遇好主人

    2025/11/20 19:12 記者孫唯容／台北報導
    曾經被拋棄的「帝寶」透過「TAS浪愛滿屋」計畫找到新家。（北市動保處提供）

    台北市動物保護處2018年推動「TAS浪愛滿屋」計畫，並與26家特定寵物業者等民間機構攜手合作，運用商家展示空間與照護資源協助動物之家的犬貓認養，已成功為322隻犬貓找到新家。今年10月15日更在商家協助下，成功讓有癲癇病史的虎斑貓「帝寶」有新家，目前還有9隻可愛的犬貓在店家等待認養。

    北市動保處指出，「帝寶」是一隻患有癲癇病史的貓咪，因飼主無力照顧在2024年5月被送至動物之家。在獸醫團隊細心診療與照護後，「帝寶」的發作頻率逐漸降低，個性也愈加親人、愛撒嬌，休養期間寵物公園南港二店表示願意為「帝寶」尋找新飼主，從動物之家將貓咪送到店裡照護推廣認養。今年10月15日，「帝寶」進駐商家才短短10天就傳來好消息，已經有民眾願意收養「帝寶」，並承諾持續帶牠接受醫療追蹤，讓牠有更好的生活品質，為計畫再添成功案例。

    同樣是虎斑貓的「里美」則是在2024年4月份被救援送進動物之家，個性較為害羞，在今年10月5日，被中山區合作商家「貓踏踏貓旅社」選中到店裡送養，並讓「里美」有了更穩定與友善的生活環境。北市動保處表示，經商家耐心陪伴，「里美」已逐漸展現溫柔、親近人的特質，非常推薦想認養貓咪的民眾到店家，讓「里美」也能像「帝寶」一樣有溫暖的家庭。

    動保處提醒，民眾在迎接毛孩之前，應先審慎評估自身年齡、居住空間、經濟能力及家庭共識等條件，一定要有照護牠一輩子的決心與耐心，才能和毛孩幸福生活。透過「TAS浪愛滿屋」計畫在店家認養的動物也適用「台北市幸福犬貓認養福利」享有10項以上的認養優惠。

    貓咪「里美」還在「貓踏踏貓旅社」等待被認養。（北市動保處提供）

