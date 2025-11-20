為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    活化康寧大學台南校區建物 南市：教育部已核准轉讓市府

    2025/11/20 18:53 記者蔡文居／台南報導
    南市政府計畫價購原康寧大學台南校區，並活化現在已閒置的建物。（資料照）

    南市政府計畫價購原康寧大學台南校區，並活化現在已閒置的建物。（資料照）

    台南市政府計畫價購原康寧大學台南校區，並活化現在已閒置的建物。南市財稅局表示，康寧大學台南校區已獲教育部核准轉讓市府，並向台糖申請地上權轉移，現正等待董事會審議。

    南市議員黃麗招今天總質詢，針對市府編列經費要承接康寧大學的校地地上權，表達反對在該處設置安南區公所、衛生所及圖書館等機關。她表示，該處位居偏僻，當地居民少，區民要洽公，光是交通路程就很耗費時間，安南區有很多區段徵收公有地都可作為機關用地。

    台南市長黃偉哲表示，安南區幅員廣闊、人口也多，如將服務民眾為主的機關單位設置於此處，如衛生所、公所、戶政事務所等，恐對洽公民眾造成不便，承諾在推動校區活化的同時，也必須兼顧市民日常洽公的便利。將以非洽公性、能帶動地方發展的單位為主，讓空間再利用與民眾便利性兩者兼得。

    財稅局長李建賢表示，3000萬元為當初依校區殘值評估並與相關單位協商後的成交金額，經過半年跨局處討論，後續仍會依各機關需求調整使用規劃。至於台糖土地地上權承租部分，將待台糖董事會確認後再行簽訂。

    財稅局說，校區規劃方向將包含行政與公共服務設施，戶外空間預計設置滑輪場、足球場等運動場域；加上鄰近產業園區，具備產業研發與育成的優勢。此外，校區建物可出租年租金預估約3000萬元，可支應台糖租金與維管費用。

