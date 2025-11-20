強化生態保護 國家公園「使用者付費」研議中

國家公園署證實，為提升保育效率與維持必要設施品質，將審慎研議「使用者付費」。（資料照）

台灣山岳多，3千公尺以上高山近300座，內政部今（20）日部務會報時表示，為提升保育效率與維持必要設施品質，國家公園署將審慎研議「使用者付費」，未來將廣泛蒐集各界意見，確保政策兼具保育效益與社會接受。

內政部今（20）日部務會報安排國家公園署報告「國家公園自然碳匯調查、碳盤查成果及後續精進方向」及「評估國家公園入園收費之可行性」。劉世芳表示，國家公園、濕地及海岸作為我國最具代表性的自然碳匯關鍵場域，將持續精進相關科研教育及自然碳匯、組織碳盤查工作，以實現我國2050淨零排放目標。

內政部表示，國家公園生態保護區物種豐富但脆弱，任何對棲地或野生動物的驚擾行為都可能造成難以逆轉的破壞，此外，極端氣候也增加步道及設施維修難度。為提升保育效率與維持必要設施品質，國家公園署將審慎研議「使用者付費」，期能讓使用者共同承擔環境責任，推動更公平合理的資源分配，目前國家公園署將廣泛蒐集各界意見，充分對話與溝通，以確保政策兼具保育效益與社會接受。

內政部指出，國家公園署已完成9座國家公園、1座國家自然公園年度自然碳匯估算，為228萬噸二氧化碳當量，相當於接近1萬8千座大安森林公園的每年碳吸存量；各國家公園管理處完成以2023年為基線的組織碳盤查作業，並以玉山國家公園管理處為示範據點，率先取得「美國國家標準協會認證委員會（ANAB）」認證的溫室氣體查證證書。

內政部續指，在重要濕地碳匯方面，國家公園署至今已累積7類具代表性重要濕地的碳匯實測成果，將持續分年分期調查，預計於2028年前完備內陸型與人為型（12類）重要濕地自然碳匯調查，其整體效益體現在形塑台灣邁向「淨零排放」與「自然正成長」的雙重目標，後續將積極從科研治理、推動增匯減碳行動及強化碳盤查等方向精進，並積極與各部會及民間企業在公私協力上合作。

內政部今（20）日部務會報安排國家公園署報告「評估國家公園入園收費之可行性」。（圖由國家公園署提供）

