    科林助聽器公司捐助百萬元設備 幫助屏東弱勢聽力損傷者

    2025/11/20 17:59 記者葉永騫／屏東報導
    科林助聽器蔡鋕鑫經理（左）代表公司捐助一百萬元設備，由社會處劉美淑處長（右）代表接受。（屏東縣政府提供）

    科林國際助聽器公司推動「聽力巡航 守護失智」公益專案，20日捐贈總價值100萬元助聽器設備，嘉惠屏東縣弱勢聽力損傷者，由屏東縣政府社會處長劉美淑代表接受並回贈感謝狀。

    劉美淑表示，屏東縣目前有5萬多名身心障礙者，其中有9%為聽覺障礙者，而老年人口比率亦達20%，長者聽力退化會在溝通上遇到阻礙，也是引發失智症的重要因素之一；透過科林助聽器公益捐贈，對於經濟弱勢的長者及身心障礙者是一大福音。

    劉美淑說，將透過輔具資源中心將需要者轉介至科林助聽器門市領取，讓資源真正走進社區及需要的家庭，協助弱勢聽損者改善生活品質，減少因聽力問題產生之社交隔閡或認知退化問題，而聽力師與社工也會到宅了解實際配戴狀況，確認助聽器是否適用，若發現使用上困難，也協助調整，確保每一位使用者能找到最適合自己的聲音。

    科林助聽器經理蔡鋕鑫經理指出，助聽器價格常讓弱勢家庭難以負擔，希望藉由公益捐贈活動，嘉惠屏東弱勢聽損者，並透過專業服務持續聽見生活的希望。

    相關訊息可聯繫洽詢屏東縣輔具資源中心諮詢專線：北區08-7365455。中區08-7899599。屏南08-8883741。

    這次捐助之助聽器。（屏東縣政府提供）

