「世界最強奶奶」來了！若宮正子體驗台南白雪社區「長者文化力」

91歲若宮女士（中）在成大與社區協助下，如願到白雪社區作深度交流。（成大體健所林麗娟教授團隊提供）

動一動，幸福加倍！成功大學人文創新及社會落實計畫與城鄉相伴計畫團隊（USR），今（20）日在昔日台灣鹽鄉的南區白雪社區，舉辦「鼓動鹽鄉、健康共響」活動。除了抗力球打擊、高齡健康促進與鹽知識飲食教育，現場最大亮點，就是迎來受國際矚目的日本「世界最高齡程式設計師」91歲的若宮正子女士。

若宮女士是在新加坡觀賞台灣抗力球戰鼓表演後深受感動，對台灣社區如何讓長者透過律動與文化連結彼此充滿好奇。在新加坡社科大學（SUSS）協助下，加上成功大學體育健康與休閒研究所林麗娟教授團隊與前觀旅局長郭貞慧的支持，她終於親自來到白雪社區，展開一場跨國、跨世代的深度交流。

身為日本熟齡社群「Mellow Club」創辦人，若宮女士長年投入銀齡數位賦能。她說，年齡從來不是創新的阻力，「今天在白雪社區，看見長者的活力足以帶動整個地方。」她也特別想了解社區如何把在地文化與創新健康活動結合，形成台灣特有的「長者文化力」。

林麗娟表示，白雪社區是台灣鹽業的發源地，也是成大深耕地方創生的重要基地。這次邀請國際朋友到訪，就是希望讓「鹽鄉故事」，由台南人親口說給日本、新加坡聽，用文化×健康×國際交流，讓地方創生的亮點站上世界舞台。

曾任南市觀旅局長的郭貞慧，也分享自己任內與白雪社區共同整理文史、發展走讀路線的經驗。她協助活動口譯時，更展示若宮女士如何用 Excel 設計圖案，讓現場長者驚呼：「動腦真的會變年輕！」

活動現場，一開始便由居民以抗力球打擊熱情迎賓；成大高年級實習生帶動輕快律動，營養師則從「用鹽文化」談健康飲食。接著由理事長林美蘭領路走讀社區，帶大家重新感受白雪的地景與鹽歷史。若宮女士也親自上陣體驗抗力球，並分享日本銀齡科技與熟齡學習潮流，引來長者頻頻點頭。不少長者笑說，這是人生第一次與國際熟齡創作者面對面交流，「想不到我們的小社區竟然走到世界眼前！」

南區區長蕭琇華也到場，與大家一同感受這股熟齡創新的能量。她笑稱，今日現場長者「總年齡超過3000歲」，象徵台南、國際與社區共融的力量，正從白雪社區持續向外擴散。

若宮女士示範如何用 Excel 設計圖案。（成大學體健所林麗娟教授團隊提供）

「鼓動鹽鄉、健康共響」活動，若宮正子與社區夥伴共同體驗打戰鼓。（成大體健所林麗娟教授團隊提供）

若宮女士翻閱「台灣第一鹽」南區白雪社區歷史與老照片，格外有興趣。（成大體健所林麗娟教授團隊提供）

