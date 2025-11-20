為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    興達電廠長精神喊話 百名員工捲袖「髓緣」驗血當造血英雄

    2025/11/20 17:53 記者蘇福男／高雄報導
    台電興達發電廠百名員工響應慈濟「造血幹細胞捐贈」活動，捲袖驗血建檔當造血英雄。（興達發電廠提供）

    台電興達發電廠百名員工響應慈濟「造血幹細胞捐贈」活動，捲袖驗血建檔當造血英雄。（興達發電廠提供）

    台電興達發電廠「同心園地」攜手慈濟，今天下午在廠區舉辦一場「造血幹細胞捐贈驗血建檔」活動，廠長洪貴忠精神喊話：「也許你錯過了到光復，捲起褲管當鏟子英雄的機會，但現在，你可以捲起袖子，成為一名造血英雄。」共有百名員工響應號召挽袖驗血建檔。

    興達發電廠說，活動源自慈濟骨髓幹細胞中心「豐生髓起．髓緣善恩」的相見歡善緣，廠長洪貴忠到場參與，親身見證受贈者與捐贈者相遇的感人時刻，深受震撼與感動，認為造血幹細胞捐贈不僅是醫療上的救助，更是一種極具價值的正能量傳遞，因此在主管座談會中特地分享感悟，認為值得在電廠擴大推廣。

    這份心意獲得廠內社團「同心園地」園丁的熱烈共鳴，決定將推動骨髓捐贈驗血建檔列為重要任務，盼集結眾人之力，助人一臂之力，同心園地說，這是一場愛與勇氣的接力賽，誠摯邀請符合資格的同仁與各界朋友踴躍參與，一起成為別人生命中的貴人。

    慈濟骨髓幹細胞中心說明，許多人對於骨髓捐贈仍有誤解，事實上，現今的造血幹細胞捐贈技術已相當進步，過程類似捐血小板，對捐贈者而言是「救人一命，無損己身」，強調配對成功的機率極低，因此每一份建檔資料，都可能成為某位病患活下去的唯一希望。

