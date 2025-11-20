10月不只我國有高溫 氣象署曝南北半球多國都創紀錄

氣象署曝南北半球多國高溫都創紀錄。（氣象署提供）

世界氣象組織已經預測2025年將會成為史上第二或第三暖的一年，我國中央氣象署回顧過去幾個月的溫度狀況，多處平地站創下高溫紀錄；不只台灣，南北半球多個國家的高溫也創下紀錄。

氣象署指出，就台灣11個平地氣象站的觀測數據指出，今年10月均溫創下1951年以來同期的最高溫，而9月均溫也創下70餘年來第三高；另外，9月台北測站所量測「單日最高氣溫超過35°C」的日數達到19日，也創下測站史上新高。

請繼續往下閱讀...

「不只台灣，過去幾個月全球各地也傳出許多破紀錄的高溫」，​氣象署指出，歐盟哥白尼氣候變遷服務（Copernicus Climate Change Service）統計，今年10月的全球地表均溫是有紀錄以來同期的第三高溫，比工業化前（1850年到1990年）高出1.55°C，也是自今年4月以來首次突破1.5°C的門檻。而8月和9月的全球平均氣溫也都是有紀錄以來第三高，分別比工業化前高出1.29°C及1.47°C。

另外，在過去12個月（2024/11 – 2025/10）裡，年平均偏暖幅度達到1.5°C，顯示全球已長時間貼近1.5°C的門檻。氣象署指出，2025年整個北半球夏季幾乎都高於過去30年的平均溫度，包括8月的西南歐經歷了超過一週的熱浪，包含英國、愛爾蘭和西班牙都經歷了史上最高溫的夏季。

還有西班牙8月連續16日的熱浪造成上千人死亡。乾燥炎熱的天氣助長了野火，造成數千人因此流離失所；日本創下史上最熱的夏季，日本已連續3年打破夏季高溫紀錄，沖繩更創下史上最熱9月。整個夏天有超過10萬人中暑送醫院；加拿大卑詩省在9月測得40.8°C的史上新高，多所學校因高溫決定停課。

氣象署指出，這股暖勢與偏高的海溫同時發生，8月到10月全球極區外海域平均海表溫度皆為同月史上第3高，北太平洋海域普遍處於海洋熱浪狀態，北大西洋、地中海、印度洋也都經歷了海洋熱浪，「高溫不斷的初秋打亂了我們對四季的感知，也提醒我們需要具備氣候調適能力，應對氣候變遷帶來的災害與民生衝擊」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法