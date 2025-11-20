為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    海軍專長訓練中心指揮官李順從 拜會馬公市長黃健忠

    2025/11/20 17:38 記者劉禹慶／澎湖報導
    海軍專長訓練中心指揮官李順從（左），拜會馬公市長黃健忠。（馬公市公所提供）

    海軍專長訓練中心指揮官李順從（左），拜會馬公市長黃健忠。（馬公市公所提供）

    海軍專長訓練中心指揮官李順從今（20）日拜會馬公市公所，與市長黃健忠討論官兵基礎訓練、澎湖子弟在中心受訓情形及相關需求。海軍專長訓練中心前身為海軍技術學校，今年3月完成銜稱變更，長年承擔海軍基礎教育訓練，是許多官兵奠定專業能力的重要起點。

    會談中，市長肯定專訓中心在訓練制度與生活照顧上的穩定投入，尤其是在培育澎湖子弟方面成效明顯。許多年輕官兵自中心起步，回到部隊後展現沉穩態度與紮實本職能力，這些成長也反映在地方社會的正面回饋上。市長期盼中心在未來的訓練與輔導體系中，持續給予澎湖子弟充分支持，使他們在軍旅道路上走得更扎實。

    此次拜會的促成者、海軍資深行政人員洪金鳳女士，長年服務於造船、兵器、技術訓練等單位，累積30餘年經驗，熟悉軍中行政流程。她也擅長書寫，曾出版《36年，我在海軍的美好時光》，以細膩筆觸記錄海軍生活。市長提到，洪女士身為烏崁在地居民，此次協助聯繫行程，使溝通更為順暢，也讓會面多了一分在地的溫度。

    李順從指揮官於會中提出中心近期的訓練調整方向，包括課程內容優化、受訓環境維護與生活機能改善等項目，同時感謝地方對海軍工作的長期支持。中心將在現有窗口下，持續與市公所保持必要的行政聯繫，使未來需要配合的事項能更有效率地處理。

    馬公市長黃健忠感恩海軍專長訓練中心，對於澎湖子弟入伍養成教育貢獻。（馬公市公所提供）

    馬公市長黃健忠感恩海軍專長訓練中心，對於澎湖子弟入伍養成教育貢獻。（馬公市公所提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播