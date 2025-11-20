海軍專長訓練中心指揮官李順從 拜會馬公市長黃健忠

海軍專長訓練中心指揮官李順從（左），拜會馬公市長黃健忠。（馬公市公所提供）

海軍專長訓練中心指揮官李順從今（20）日拜會馬公市公所，與市長黃健忠討論官兵基礎訓練、澎湖子弟在中心受訓情形及相關需求。海軍專長訓練中心前身為海軍技術學校，今年3月完成銜稱變更，長年承擔海軍基礎教育訓練，是許多官兵奠定專業能力的重要起點。

會談中，市長肯定專訓中心在訓練制度與生活照顧上的穩定投入，尤其是在培育澎湖子弟方面成效明顯。許多年輕官兵自中心起步，回到部隊後展現沉穩態度與紮實本職能力，這些成長也反映在地方社會的正面回饋上。市長期盼中心在未來的訓練與輔導體系中，持續給予澎湖子弟充分支持，使他們在軍旅道路上走得更扎實。

此次拜會的促成者、海軍資深行政人員洪金鳳女士，長年服務於造船、兵器、技術訓練等單位，累積30餘年經驗，熟悉軍中行政流程。她也擅長書寫，曾出版《36年，我在海軍的美好時光》，以細膩筆觸記錄海軍生活。市長提到，洪女士身為烏崁在地居民，此次協助聯繫行程，使溝通更為順暢，也讓會面多了一分在地的溫度。

李順從指揮官於會中提出中心近期的訓練調整方向，包括課程內容優化、受訓環境維護與生活機能改善等項目，同時感謝地方對海軍工作的長期支持。中心將在現有窗口下，持續與市公所保持必要的行政聯繫，使未來需要配合的事項能更有效率地處理。

馬公市長黃健忠感恩海軍專長訓練中心，對於澎湖子弟入伍養成教育貢獻。（馬公市公所提供）

