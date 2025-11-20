環境部長彭啓明赴巴拉圭 預計明年推12項「台巴環境治理行動方案」

彭啓明赴巴拉圭期間，也拜訪全球最大水力發電設施之一的伊泰普水力發電廠。（圖由環境部提供）

環境部長彭啓明前往巴拉圭，與巴拉圭環境及永續發展部召開雙邊工作會議，盤點預計明年啟動的12項「台巴環境治理行動方案」。

環境部說，巴拉圭環境及永續發展部部長巴雷多（Rolando de Barros Barreto）10月1日訪台期間，與彭啓明簽署「在《巴黎協定》下合作備忘錄」。彭啓明11月中旬應邀前往巴拉圭，與巴雷多部長共同召開雙邊工作會議，駐巴拉圭大使韓志正見證陪同，推動台巴氣候與環境合作再深化，共創兩國雙贏新契機。

環境部指出，這次工作會議於巴拉圭時間11月17日下午3時於巴拉圭環境及永續發展部召開，由部長巴雷多主持，環長辦公室主任、計畫司長、碳權管理局長、空氣品質司長、環境品質控制司長、水資源司長等全數出席。

彭啓明於會中說明我國在氣候治理、淨零路徑及環境政策的最新進展，並盤點預計明年啟動的12項「台巴環境治理行動方案」。其中環境部整理出4大重點，包括：建立行動機制，在部長年度互訪及每季開會的基礎上，建立氣候治理、循環經濟及環境治理等3項主題雙方工作群組，推動多元雙邊合作機制。

再者，在氣候治理主題上，基於《巴黎協定》合作瞭解備忘錄，啟動由雙邊政府帶頭的碳權示範計畫，包含：電動巴士、ARR（造林、再造林與植被恢復）等項目，逐步推展數位登錄平台、台巴ETS平台等工作。

其三，在循環經濟主題上，會透過技術輔導與我國8+N產業聯盟鏈結，深化台巴資源循環政策與經驗交流。最後，有關公務人員互訪、青年學習、學研交流、AI合作、綠色科技趨勢等工作，將透過環境治理工作群組，雙方凝聚共識逐步推展。

環境部說明，彭啓明赴巴拉圭期間，也拜訪全球最大水力發電設施之一的伊泰普（Itaipu）水力發電廠，其水力發電裝置量達14GW，由巴拉圭及巴西2國共同營運，並藉此商討兩國未來可能的合作模式。最後，彭啓明與巴雷多於伊泰普園區共同種下風鈴木，象徵台巴攜手推動碳權合作與永續夥伴關係的長期承諾。

環境部長彭啓明赴巴拉圭與該國環境及永續發展部部長巴雷多會面。（圖由環境部提供）

