邀廠商進駐打造無人機聚落 嘉縣民雄航太園區說明會畫藍圖

國家中山科學研究院今天在台北舉辦「民雄航太暨無人機產業園區發展規劃說明會」，邀集國發會、經濟部、中科院及產官學研代表與潛在投資廠商齊聚一堂。（嘉義縣政府提供）

國家中山科學研究院今天在台北舉辦「民雄航太暨無人機產業園區發展規劃說明會」，邀集國發會、經濟部、中科院及產官學研代表與潛在投資廠商齊聚一堂，這次為第二場全國系列說明會，嘉義縣長翁章梁出席力邀廠商進駐，未來將持續以亞洲無人機AI創新應用研發中心與民雄航太園區為雙核心，促成台灣最完整的無人機產業聚落。

翁章梁表示，嘉義縣在行政院「無人載具產業發展統籌型計畫」通過前，已率先完成「研發、製造、驗證三大場域」的整體規劃，產業布局已從「地方起步」走向「國家推動」，亞洲無人機AI創新應用研發中心（亞創中心）自2022年啟用以來，已聚集近50家國內外企業與研究單位進駐，累計34國代表團到訪，成為台灣無人機的國際櫥窗，為擴大研發量能，行政院已將「亞創一、二館空間改造計畫」納入統籌型計畫，預計2026年啟動。

民雄航太暨無人機產業園區將定位為全國無人機製造重鎮，園區東側為中科院園區，預計明年3月啟用；西側將做為提供無人機廠商進駐的產業園區，規劃20.53公頃、投資68.59億元，預計明年動工、2028年完工，可容納逾百家廠商進駐、創造1200個就業機會，年產值上看80億。

翁章梁說，透過東、西兩側園區相輔相成，可達到「軍轉民、民通軍」的軍民通用核心供應鏈，推動國產無人機量產化；行政院10月通過「無人載具產業發展統籌型計畫」，未來包含10萬架無人機採購目標，將帶動國產化與供應鏈整合，凸顯嘉義設置製造基地的重要戰略地位。

翁章梁說，只有同時具備研發、製造與驗證能力，台灣才能在全球非紅供應鏈中站穩腳步，希望儘快完成基地建設，進而讓全台無人機業者群聚，群聚的好處就是方便協調資源，台灣無人機量能非常強，相關製造業、AI資通訊興盛，一定可以滿足國際需求。

出席說明會的嘉義縣山區立委陳冠廷指出，他在與歐洲駐台單位的會談中，時常提及嘉義的優勢，並倡議歡迎歐洲國防新創進駐嘉義，因此主動要求中科院邀請波蘭駐台代表出席此次說明會，盼透過波蘭的經驗帶動更多歐洲新創企業投資，讓民雄成為真正的國際航太合作基地。

針對無人機的應用發展面向，陳冠廷強調，無人機不僅是國防領域情監偵（情報、監視、偵察）的重要戰力，在民生應用例如精準農業、消防救災，都可以在民雄航太暨無人機產業園區找到對接與示範場域。

各產官學界代表出席說明會。（嘉義縣政府提供）

嘉義縣長翁章梁（中）力邀廠商進駐，未來將持續以亞洲無人機AI創新應用研發中心與民雄航太園區為雙核心，促成台灣最完整的無人機產業聚落。（嘉義縣政府提供）

