    首頁 > 生活

    屏東縣「農遊餐桌」3人氣主廚教特色料理 師生體驗從產地到餐桌

    2025/11/20 17:03 記者葉永騫／屏東報導
    農業結合教育和廚藝，讓美味及學習更加融合。（記者葉永騫攝）

    農業結合教育和廚藝，讓美味及學習更加融合。（記者葉永騫攝）

    屏東縣今年推動「食農教育」與「農遊餐桌」計畫，整合教育、農業與觀光資源，縣長周春米說，這項計畫邀請了3位人氣主廚走入農場，輔導3家休閒農場或特色農遊場域開發在地特色料理，成功辦理3場「農遊餐桌」活動，媒合全縣8家農場與18所學校，帶領超過700位師生走出教室、走進土地，親手觸摸泥土、採收作物，體會食物從產地到餐桌的真實旅程。

    周春米今天先和主廚黃鼎博共同示範「手撕烤雞三明治」，強調料理方式簡單易學，各農場都能輕鬆上手、快速推廣，只要不到5分鐘，即可完成一道健康又營養的輕食料理，結合休閒農業及食農教育，串聯高樹、萬巒等農場據點，結合校外教學課程，打造農遊及教育的雙軌體驗，讓孩子們在農場中不只是「玩」，更透過每一次的接觸學會尊重土地、珍惜食物、理解農民的辛勞，成為食農教育最珍貴的成果。

    縣府農業處說，今年邀請的3位人氣主廚有「THE KINFOLK餐桌」主廚黃鼎博、「ALBA私廚」主廚林郁翔與「咕嚕咕嚕家うちりょうり」主廚江國賓，以香草、咖啡、黃金果等屏東在地食材，創作出多道特色料理，參加體驗活動的學生說，原來青菜這麼難種，以後不敢挑食了，認為在農場的學習比在教室更深刻，也讓屏東農業在結合廚藝上有了創新的潛力，也讓孩子從小扎根農業，更了解屏東。

    屏東縣長周春米與3大主廚合作，將農業與教育和廚藝相結合。（記者葉永騫攝）

    屏東縣長周春米與3大主廚合作，將農業與教育和廚藝相結合。（記者葉永騫攝）

    運用在地生產的農作物做成好吃的食物。（記者葉永騫攝）

    運用在地生產的農作物做成好吃的食物。（記者葉永騫攝）

