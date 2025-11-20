台灣2大言情小說出版社熄燈 網不捨：謝謝陪伴青春歲月

狗屋出版社、萬達盛出版社分別在今年9月、11月宣布熄燈，網友不捨跟青春回憶告別（圖取自狗屋、萬達盛臉書）

陪著許多少女們走過年少時代的狗屋出版社、萬達盛出版社，分別在今年9月、11月宣布熄燈，讓許多網友覺得依依不捨，尤其萬達盛出版社讓台灣言情小說代表作者席絹、于晴分別撰文訴說離別，齊喊「謝謝陪伴度過美好青春」、「你的小說是我的青春回憶」。

狗屋出版社在臉書專頁「狗屋天地」發文表示，出版社從翻譯羅曼史到本土言情小說興起，又搭上台灣當年特殊的租書店通路，有讀者跟作者相挺，才能讓狗屋堅持超過半個世紀。不過時代趨勢為狗屋劃下句點，那些曾經一起看過的愛情小說終會褪色，但美好的故事將會永遠傳唱。

言情小說作者單飛雪留言，不知不覺她在狗屋出版79本小說，人生聚散有時，被善待過的記憶，永不褪色，她全都記得。言情小說作者宋雨桐則發文表示，狗屋的結束營業震撼了不少讀者和出版業者，同樣地也震撼了不少作者，她親自去買回自己在狗屋出版的61本小說的著作財產權，這份想念，五味雜陳又美麗。

萬達盛出版社在臉書專頁「萬達盛」發文提到，世事如書，有開篇，也終將有落幕的時刻。隨著時光的流轉與環境的變遷，即將劃下句點了。這不是一場愛情的離散，而是一部漫長故事的尾聲。

兩家出版社的熄燈文，網友紛紛不捨跟青春告別「感謝出版社所有人員的堅持與努力，讓我擁有那段最單純愉快的閱讀時光」、「青春歲月有你們精心造就的書籍陪伴，是人生中珍貴的回憶」、「謝謝從小到長大的陪伴」、「謝謝，致消失的青春」、「感謝你們陪伴我渡過超過一半的人生，沒有言情小說，我的人生大概會很空虛」、「我的青春因你們而美麗及難忘」、「很高興我的青春是你們點綴的，非常恣意」。

