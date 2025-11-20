為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台灣2大言情小說出版社熄燈 網不捨：謝謝陪伴青春歲月

    2025/11/20 17:35 即時新聞／綜合報導
    狗屋出版社、萬達盛出版社分別在今年9月、11月宣布熄燈，網友不捨跟青春回憶告別（圖取自狗屋、萬達盛臉書）

    狗屋出版社、萬達盛出版社分別在今年9月、11月宣布熄燈，網友不捨跟青春回憶告別（圖取自狗屋、萬達盛臉書）

    陪著許多少女們走過年少時代的狗屋出版社、萬達盛出版社，分別在今年9月、11月宣布熄燈，讓許多網友覺得依依不捨，尤其萬達盛出版社讓台灣言情小說代表作者席絹、于晴分別撰文訴說離別，齊喊「謝謝陪伴度過美好青春」、「你的小說是我的青春回憶」。

    狗屋出版社在臉書專頁「狗屋天地」發文表示，出版社從翻譯羅曼史到本土言情小說興起，又搭上台灣當年特殊的租書店通路，有讀者跟作者相挺，才能讓狗屋堅持超過半個世紀。不過時代趨勢為狗屋劃下句點，那些曾經一起看過的愛情小說終會褪色，但美好的故事將會永遠傳唱。

    言情小說作者單飛雪留言，不知不覺她在狗屋出版79本小說，人生聚散有時，被善待過的記憶，永不褪色，她全都記得。言情小說作者宋雨桐則發文表示，狗屋的結束營業震撼了不少讀者和出版業者，同樣地也震撼了不少作者，她親自去買回自己在狗屋出版的61本小說的著作財產權，這份想念，五味雜陳又美麗。

    萬達盛出版社在臉書專頁「萬達盛」發文提到，世事如書，有開篇，也終將有落幕的時刻。隨著時光的流轉與環境的變遷，即將劃下句點了。這不是一場愛情的離散，而是一部漫長故事的尾聲。

    兩家出版社的熄燈文，網友紛紛不捨跟青春告別「感謝出版社所有人員的堅持與努力，讓我擁有那段最單純愉快的閱讀時光」、「青春歲月有你們精心造就的書籍陪伴，是人生中珍貴的回憶」、「謝謝從小到長大的陪伴」、「謝謝，致消失的青春」、「感謝你們陪伴我渡過超過一半的人生，沒有言情小說，我的人生大概會很空虛」、「我的青春因你們而美麗及難忘」、「很高興我的青春是你們點綴的，非常恣意」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播