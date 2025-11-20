全台遊樂區冠軍變廢墟 台灣民俗村現況曝

台灣民俗村慶豐門是園區門面。（蔣敏全提供）

那些年轟動全台！1993年開幕的彰化縣花壇鄉台灣民俗村，曾經連續3年榮膺全台觀光遊樂區入園人數之冠，不料，921大地震後出現財務危機，最終停業關門。文史工作者蔣敏全指出，他曾發動搶救園區的流浪古蹟，幸能保護3處下來，被拍賣後的產權幾經轉手，現在變成科技精密工業區。

台灣民俗村園區總面積52公頃，是結合歷史、古蹟、民俗、文化、教育、遊樂、休閒等多功能的旅遊勝地，大門「慶豐門」仿清朝彰化縣城西門，整座城門是園區出入口的象徵，園區設有麻豆林家四合院、柳營劉氏洋樓、嘉義廖氏診所、北斗奠安宮媽祖廟、鹿港施家古厝、台中武德殿、嘉義蔡家古厝、斗六一條龍、員林寺等，充滿復古懷舊風味。園區內還有具有歷史價值的新北投車站、台鐵國寶級CT273蒸汽火車頭。曾經名列全台10大旅遊勝地冠軍，2020年開拆，包括慶豐門、劇場與遊樂區等區塊都在怪手鏟除下倒塌，令鄉民不勝唏噓，直呼：「只剩回憶。」



蔣敏全說，台灣民俗村曾短暫復園，但元氣已失，難以回春，終究宣告破產拍賣，園區建築及景觀被大肆破壞，新北投車站送回台北市北投。現在園區的3處古蹟，奠安宮及廖氏診所傳說要搬到北斗重建，至於麻豆古厝，未來恐不保，因為破壞嚴重，恐怕會被拋棄，解除登錄，然後灰飛煙滅，如此一來，台灣民俗村曾經的故事，就成為明日黃花，不復存在。

台灣民俗村園區古厝林立，充滿古色古香。（蔣敏全提供）

台灣民俗村新北投車站已回歸原位。（蔣敏全提供）

曾名列全台10大旅遊勝地冠軍的台灣民俗村在怪手鏟除下倒塌。（資料照，李泳昌提供）

台灣民俗村慶豐門、劇場與遊樂區都在怪手鏟除下倒塌，變成廢墟。（資料照，李泳昌提供）

