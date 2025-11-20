為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    給被害人家屬力量與支持 犯保協會馨生公益市集新竹巨城登場

    2025/11/20 16:08 記者洪美秀／新竹報導
    給被害人家屬力量與支持，全台犯保協會馨生人公益市集今天起連4天在新竹市巨城購物中心登場，邀市民來給馨生人加油打氣。（記者洪美秀攝）

    給被害人家屬力量與支持，全台犯保協會馨生人公益市集今天起連4天在新竹市巨城購物中心登場，邀市民來給馨生人加油打氣。（記者洪美秀攝）

    由財團法人犯罪被害人保護協會臺灣新竹分會和新竹西區扶輪社主辦，邀請全台犯保協會參與的「馨生公益市集」今天起到23日在新竹市巨城購物中心6樓公益空間登場，今年有38個攤位推出馨生人自力更生的各種產品與美食，不管是咖啡或是麵包、手工皮革皮包或香氛塊及堅果養生滷味，每個攤位背後都有馨生人動人的奮鬥故事，邀市民來支持馨生人，感受愛的力量與循環。

    今年馨生人公益市集同樣集跨縣市跨界合作力量，除巨城購物中心免費提供場地，更有許多社團及律師公會和扶輪社成員支持，且透過「設攤美學」，協助馨生人以更自信的方式展示作品，而馨生人透過各種職業訓練及課程研習，努力從被害人家屬低谷中重新站出來，如今馨生人願意回歸社會，展現各種作品，也代表社會愛心支持的力量。

    其中有單親媽媽因家人糾紛得面臨支撐家庭的重擔，更有馨生人在協會支持下從製作物品中獲得療傷與復原，這些展示的作品是馨生人願意回到社會的回信，透過作品呈現，也支持及鼓勵馨生人。

    而透過公益義賣及展售產品，也讓馨生人得以維持家計與生活，協會鼓勵市民來巨城購物中心支持及選購馨生人市集的精選產品，用行動支持馨生人回歸社會。

    給被害人家屬力量與支持，全台犯保協會馨生人公益市集今天起連4天在新竹市巨城購物中心登場，邀市民來給馨生人加油打氣。（記者洪美秀攝）

    給被害人家屬力量與支持，全台犯保協會馨生人公益市集今天起連4天在新竹市巨城購物中心登場，邀市民來給馨生人加油打氣。（記者洪美秀攝）

    給被害人家屬力量與支持，全台犯保協會馨生人公益市集今天起連4天在新竹市巨城購物中心登場，邀市民來給馨生人加油打氣。（記者洪美秀攝）

    給被害人家屬力量與支持，全台犯保協會馨生人公益市集今天起連4天在新竹市巨城購物中心登場，邀市民來給馨生人加油打氣。（記者洪美秀攝）

    給被害人家屬力量與支持，全台犯保協會馨生人公益市集今天起連4天在新竹市巨城購物中心登場，邀市民來給馨生人加油打氣。（記者洪美秀攝）

    給被害人家屬力量與支持，全台犯保協會馨生人公益市集今天起連4天在新竹市巨城購物中心登場，邀市民來給馨生人加油打氣。（記者洪美秀攝）

    給被害人家屬力量與支持，全台犯保協會馨生人公益市集今天起連4天在新竹市巨城購物中心登場，邀市民來給馨生人加油打氣。（記者洪美秀攝）

    給被害人家屬力量與支持，全台犯保協會馨生人公益市集今天起連4天在新竹市巨城購物中心登場，邀市民來給馨生人加油打氣。（記者洪美秀攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播