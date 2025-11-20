小小食神上菜 孩子手作「台南味」大集合

學童動手作春捲。（記者洪瑞琴攝）

南市今（20）日在立人國小舉辦「來點 Tainan Vibe！」城鄉小食神食農教育交流會，打破傳統課堂框架，全市23所食農教育學校也齊聚一堂，讓偏鄉與市區學生在富信大飯店主廚指導下，一起交流溪北山海線與溪南府城的特色小吃，展現濃濃「台南味」。

菜單設計兼顧食安與孩子發揮創意，7道料理分別是，「山之味」官田麻油菱角米糕、「海之鮮」紅燒土魠魚羹、「府之巧」台南蝦捲、「城之味」關廟鳳梨苦瓜雞、「共創之作」春捲、「共甘之作」修安扁擔豆花、「共同記憶」冰百香果綠，每道都由學生手繪菜卡，從產地到餐桌全程參與。

立人國小校長王全興表示，台南美味來自土地，也來自孩子對家鄉的認同，透過親手做菜，孩子們不只是吃到美食，更能體會「台南味」。

教育局長鄭新輝說，食育不只是學知識，也要學會惜食與愛鄉。這次活動精選7道菜，包括結合台南特色小吃、節氣料理與惜食精神的山味、海鮮、府城小吃，還有學生親手製作的創意春捲，使用台灣溯源豬肉絲與蔬菜，讓每一口都美味又零廚餘。

教育局表示，台南首創的「食農遊學地圖」，今年帶領親師生走遍21個行政區，認識四季農產。今天的餐會不只好吃，也讓學生在互動中學團隊合作、了解食材故事，把食農教育化成一場味覺與心靈的饗宴。

學生手繪菜卡爆萌。（記者洪瑞琴攝）

南市立人國小今日舉辦「來點 Tainan Vibe！」城鄉小食神食農教育交流會。（記者洪瑞琴攝）

