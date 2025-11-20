易讀、易懂圖示化呈現！ 環境部推「淨零綠生活易讀手冊」

環境部今（20）日公布首本以不利處境群體為主要使用者設計的《淨零綠生活易讀手冊》。（記者黃宜靜攝）

為讓2050淨零轉型不只是少數人的語言，而是全民皆能參與的生活行動，環境部今（20）日公布全台首本以不利處境群體為主要使用者設計的《淨零綠生活易讀手冊》，以易讀、易懂的視覺化圖示呈現，讓淨零轉型不遺落任何人。

環境部今日舉辦「『讀得懂，走得近』淨零綠生活易讀手冊」發表記者會，環境部政務次長葉俊宏表示，氣候變遷影響不分族群，尤其脆弱族群影響更大，淨零轉型是每個人的任務，而「綠生活」是最貼近民眾的起點。在公正轉型中最重要的是不遺漏任何人，包括：老少、特殊族群等，因此推出《淨零綠生活易讀手冊》。

葉俊宏指出，此次推出的易讀手冊，以「食、衣、住、行、育樂、購」6大主題分類，結合大圖、短句與角色故事，幫助不同年齡與能力的民眾理解綠生活概念，將抽象政策化為可實踐的日常行動。

洪淑幸補充，手冊重點是要建立認知，一定要讓不利族群參與，因此才要製作簡單易讀的手冊；再者，除了了解淨零綠生活是什麼，也針對大家想了解的議題進行手製編輯。

洪淑幸舉例，透過小故事「救救北極熊」，繪畫出北極熊一家因為天氣越來越熱，而沒有居住環境，引領不利處境族群關注相關議題，並同時提供解決方式，如冷氣開到26-28度等，讓各族群都能理解，並加入減碳行列。

洪淑幸表示，手冊可於淨零綠生活網站下載專區下載閱讀，也將同步推出有聲版，未來預計延伸教材，導入學校、社福機構及地方政府推廣使用，成為全民都能理解的永續行動指引。

《淨零綠生活易讀手冊》以易讀、易懂的視覺化圖示呈現，讓淨零轉型不遺落任何人。（記者黃宜靜攝）

環境部今日舉辦「『讀得懂，走得近』淨零綠生活易讀手冊」發表記者會。（記者黃宜靜攝）

