日人台中遇車禍霧峰警暖心救援 日台協會親頒感謝狀

一段發生在台中的車禍意外，意外促成了一場跨國暖流，原本因交通事故而焦急無助的日本選手，在語言不通、流程繁雜的情況下差點陷入困境，所幸霧峰分局一名懂日語的巡佐即時伸出援手，不只化解糾紛，更讓這名日本旅客深刻感受到「台灣警察的溫度」。

故事得從今年5月說起，當時有位日籍男性選手來台參加「世界壯年運動會」，返程途中不幸遭遇交通事故，除了車輛受損，同行女乘客也出現頸部不適，人在異地、語言不通，事故程序又繁雜，這名日籍選手一度不知該如何是好，尋求「日本台灣交流協會」（下稱日台協會）協助。

協會與警方聯繫後，霧峰分局立即派出熟稔日文的外事巡佐張昱豐著手協助，張員不僅精準翻譯，更在事故調查、協調過程中耐心說明、溝通，協助雙方釐清責任、順利達成事故和解，事後，日籍選手寫信感謝張員：「因為有他的協助，這次事故讓我沒有承受任何額外損失。」

而這封感謝信讓日台協會深受感動，也促成前天的正式拜訪並頒發感謝狀，日台協會台北事務所總務部領事室暨政治部主任河野里沙表示，「自我上任任職1年半以來，很少有遇到能像張員一樣協助我們日本國民處理事故善後，實在很難能可貴，很感謝！」

會晤現場氣氛熱絡，霧峰分局長林中興率隊接待，準備形象「警察公仔」及當地名產回禮指出，張員妥適應處，讓日本旅客事故順利落幕，不但是國民友好外交一段佳話，更期許能與日台協會持續保持友好關係，緊密加強合作交流。

