    首頁 > 生活

    苗縣犬隻剪聲帶爭議 台灣動物共生聯盟控告動保所長涉圖利

    2025/11/20 16:12 記者張勳騰／苗栗報導
    苗栗縣爆發人人犬舍犬隻剪聲帶爭議，台灣動物共生聯盟成員，至苗檢控告動物保護防疫所長張俊義涉嫌圖利。（民眾提供）

    苗栗縣公館鄉「人人犬舍」爆發犬隻剪聲帶、超養，飼養環境惡劣等爭議，引發動保團體關切，苗栗縣政府也做出懲處，任職13年的苗栗縣動物保護防疫所長張俊義被拔官降調，台灣動物共生聯盟成員對張俊義僅行政懲處表達不滿，認為他負有最終查核之權利及責任，今（20）日下午前往苗栗地檢署按鈴控告張俊義涉及貪汙治罪條例之圖利罪及公務員登載不實罪。

    苗栗縣政府回應，全案已依政風處查察結果簽送考績委員會懲處。苗栗地檢署也指出，該署於接受告發人黃泰山遞狀申告後，已於今日分案調查。

    台灣動物共生聯盟代表黃泰山指出，從 2016年至 2024年，苗栗縣政府9次查核評鑑竟無視人人犬舍之違法事項。狗割聲帶，吠叫只有氣聲；近300隻狗都吠氣聲，查核評鑑人員怎可能沒發現，竟連年給予優等、甲等或乙等評分，根本在掩護業者違法，讓其長達9年持續牟取非法利益。

    台灣動物共生聯盟表示，直到今年10月經民眾通報，防疫所仍遲遲不願前往稽查，後因新聞報導才開始查核作業，鍾東錦縣長感到事態嚴重，亦隨同前往。縣長鍾東錦得知後震怒，給予業者最重處罰，且一隻一罰，加上環境惡劣、讓年老、患病和不適合生產犬隻繼續繁殖等違法項目，共罰款480萬，被廢止營業執照。同時將防疫所相關人員送政風查辦。

    該聯盟認為，苗縣府只以行政懲處防疫所長張俊義，未將張俊義函送地檢署，接受司法審判，民眾仍有不滿。因而今日由聯盟代表出面告發，控告張俊義涉嫌貪汙治罪條例之圖利罪及刑法第213條公務員登載不實罪。

