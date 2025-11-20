南鐵地下化新里程牌曝光 台南車站雛型初現

台南車站地下化月台新的「站間里程牌」曝光。（記者蔡文居攝）

台南市鐵路地下化8.23公里隧道主結構已全線完成，其中台南車站主體工程進度已逾76％，車站大廳、月台、手扶梯、軌道鋪設等已具體可見，而車站月台新的「站間里程牌」也首度曝光，呈現一個現代化車站的雛型，明年底通車後，台南交通建設也將進入新的里程碑。

立法院交通委員會今天考察南鐵地下化工程，除立委林俊憲、副市長趙卿惠、交通局副長熊萬銀及多名議員外，交通部長陳世凱也率鐵道局同仁出席、簡報，並現勘台南車站地下化工程、東門陸橋工區及林林站地路段地下化工程。一行人現勘台南車站地下化工程，民代、來賓驚嘆工程浩大，期待早日完工通車。其中，台南車站月台新的「站間里程牌」也首度曝光，大家紛紛一起與里程牌合照，見證台南交通建設邁入新的里程碑。

請繼續往下閱讀...

陳世凱今天也下達指令，要求南鐵下地通車一定要在明年底如期通車。他表示，100多年前，台南有這條鐵路，從府城到打狗，明年底一定要達成地下化工程正式通車，讓台南鄉親看了100年的火車準備在地下行駛。

鐵道局簡報指出，明年底南鐵地下化通車計畫預定總進度85.75％，目前計畫總進度78.66％，完成分百分比91.73％。此外，土建工程部分，其中地下化的台南車站主體工程進度已達76.65％，目前車站相關設施陸續施作中，已呈現一個現代化車站的雛型。後續平交道、地下道填平、橋梁拆除也會接續施作。

台南車站地下化工程的軌道和月台。（記者蔡文居攝）

台南車站地下化工程已逾76％，一行人從1樓走到地下1樓大廳。（記者蔡文居攝）

交通部長陳世凱（右五）現勘南鐵地下化工程，要求明年底一定要如期通車。（記者蔡文居攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法