    嘉縣攜手加拿大高貴林教育局簽合作意向書 推動國際交流

    2025/11/20 16:00 記者林宜樟／嘉義報導
    嘉義縣政府與加拿大高貴林教育局簽訂教育合作意向書。（圖由嘉義縣政府提供）

    嘉義縣政府推動國際教育，2023年7月曾與美國加州洪堡郡教育廳簽定教育合作意向書，今天再與加拿大高貴林教育局簽定教育合作意向書，將透過合作促進兩地師生互訪與文化交流，並積極推動姊妹校締結、學校國際交流、雙聯學位、教師專業對話等面向，共同打造多元共榮的教育夥伴關係。

    縣府今天在招商空間由教育處教學發展科長葉信一與加拿大高貴林教育局國際教育交流與招生處長Douglas Lee共同簽署教育合作意向書，副縣長劉培東見證，開啟雙方長期合作的新篇章；劉培東表示，台灣四面環海，位居交通樞紐，嘉義的孩子屬於世界，縣府將持續投入資源，培養孩子具備國際素養與全球視野，開拓更多通往世界的道路。

    葉信一指出，教育合作意向書將落實「創新教育白皮書」願景與行動綱領，具體實踐「接國際、點亮嘉義囝仔的未來」的理念，將透過教育處及國際教育中心整合縣內外資源，協助各級學校拓展國際連結，讓嘉義學子有更多機會走向世界、認識世界；Douglas Lee說，期待雙方未來在課程設計、師資培訓、學生交流等領域持續深化合作，促進教育多元發展與文化相互理解。

    縣府教育處表示，將持續以「投資學習環境、優化學生學習、強化教師教學」為核心方向，鼓勵學校積極參與國際教育合作，讓嘉義成為連結世界的教育城市。

    嘉義縣府教育處教學發展科長葉信一（右）與加拿大高貴林教育局國際教育交流與招生處長Douglas Lee（左）共同簽署教育合作意向書。（圖由嘉義縣政府提供）

