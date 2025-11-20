為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    北港媽祖南巡 台南永康姑婆廟獻畫

    2025/11/20 15:41 記者劉婉君／台南報導
    永康姑婆廟主委蔡順天（中右）將「媽祖聖像」畫作贈送給北港媽祖，由北港朝天宮副董事長吳炳俊（中左）代表接受。（永康姑婆廟提供）

    北港朝天宮媽祖南巡，所到之處都有許多信眾夾道歡迎，今（20）日媽祖鑾駕暫駐台南市永康區姑婆廟時，廟方獻上一幅「媽祖聖像」，希望為此次跨城信仰交流留下珍貴的文化印記。

    北港媽祖鑾駕抵達永康姑婆廟，吸引大批信眾到場迎接，廟方事前特別請擅長水墨創作的台南市政府副秘書長徐健麟繪製「媽祖聖像」，作為迎駕贈禮，由北港朝天宮副董事長吳炳俊代表接受。

    徐健麟師承水墨大師王海峰，他說，能以畫筆與媽祖及姑婆祖結緣，深感榮幸，希望透過藝術呈現對媽祖慈悲精神的敬仰，也期盼此次活動能讓民眾感受信仰帶來的力量與溫暖。

    北港朝天宮媽祖與台南祀典大天后宮媽祖睽違百年再度會香，南巡路線行經台南市17個行政區，今日從永康區進入台南市區後，至22日將在市區舉行大遶境，重現百年前的宗教盛景。

    永康姑婆廟主祀姑婆祖與順天聖母陳靖姑，主委蔡順天表示，北港媽祖蒞臨台南是地方盛事，不僅促進廟宇文化交流，更凝聚地方信眾的團結與向心力，廟方未來將持續推動宗教與文化融合。

    北港朝天宮媽祖鑾駕暫駐永康姑婆廟，吸引大批信眾湧入迎接。（永康姑婆廟提供）

