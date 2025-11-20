彰化啟動蛋雞場芬普尼檢測 首波15家高風險場最快明公布結果

彰化縣啟動首波高風險蛋雞場的芬普尼抽驗，飼料也要檢驗。（彰化縣政府提供）

彰化縣文雅畜牧場驗出芬普尼超標雞蛋外流台中、新北，縣府啟動全縣933家蛋雞場全面進行「芬普尼採樣監控」，今天（20日）首波鎖定15家高風險場前往採樣，結果最快明天公布。縣長王惠美強調，有就有，沒有就沒有，所有檢驗結果都會公開，抽驗陽性就馬上啟動移動管制！

王惠美指出，雞蛋是人類飲食的好朋友，她一天都吃好幾顆蛋，身為「雞蛋大縣」更要為雞蛋安全把關，今天起對蛋雞場展開的全面採檢，一切讓證據說話，採驗結果有的話，先緊急採取移動管制，不讓芬普尼超標雞蛋流出市面。

王惠美強調，即日起到今年底將會完成933家蛋雞場的芬普尼採樣監測，明年開始會進行不定期抽驗，同時建立彰化雞蛋的形象與品牌。

動防所指出，首波先抽驗高風險蛋雞場，也就是曾經被驗出動物用藥品殘留的紀錄為優先，今天抽驗行動，動防所人員會同政風人員共同前往，採集雞蛋、羽毛、飼料與飲水。

如果抽驗出現陽性，將會立即啟動移動管制，避免蛋品流入市場，並擴大採樣，也就是不同雞舍逐批採樣。同時為釐清污染是否與環境用藥有關，將由農業處來擴大就環境土壤、飲水與飼料來源進行抽驗，以釐清污染源。

彰化縣啟動首波高風險蛋雞場的芬普尼抽驗，縣長王惠美說，有就公布，毒雞蛋一顆都不能外流。（彰化縣政府提供）

彰化縣啟動首波高風險蛋雞場的芬普尼抽驗。（彰化縣政府提供）

