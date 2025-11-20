日治珍貴織品再現 澎湖瓦硐雙祀展一睹百年涼傘旗真身

南天廟主委張濬麟與文化局溝通，終於讓百年涼傘旗真身再現。（張濬麟提供）

澎湖縣政府文化局與地方宮廟協力保存的百年文物成果，規劃串聯瓦硐村張氏家廟與南天廟，今年辦理「瓦硐雙祀：在香火裡尋找記憶」特展開幕。此計畫聚焦澎湖生活博物館主導修復的清道光神轎、大正甲子年吳文仁與子献涼傘旗，但涼傘旗卻裝盒展出，經民眾反映，南天廟主委張濬麟與文化局溝通，終於得見真身展出。

文化局將經過修復後重現風華的澎湖縣一般古物，結合其他文物的導覽解說系統與龍邊廂房文物現地展示，策展團隊也為張氏家廟製作文物解說牌，來詮釋張氏家廟與南天廟如何在時間長河中，見證聚落歷史與宗族信仰的傳承。

此次展覽分為不同單元主題，包括〈清代澎湖首富住瓦硐〉／主題：誰才是張百萬？瓦硐就是巷港；〈瓦硐特產〉／主題：秀才、醫生村；〈文物就是歷史〉／主題：「威震華夏匾、四點金等各式文物；〈瓦硐張氏家廟〉／主題：「清河澎島」楹聯、「鄉賢」等各式文物。

其中最受矚目的是百年涼傘旗，澎湖少見的日治時期織品古物「瓦硐南天廟大正甲子年吳文仁與子献涼傘旗」，經過台南應用科技大學全球刺繡研究發展中心的精心修護，歷經101年風雨，如今風華再現。文化局將涼傘旗於盒內用無酸紙包覆保存，以減少接觸破壞，但參觀民眾無法一睹真身，難免留下遺憾，在張濬麟努力下加裝壓克力板，終於讓真身再現。

「瓦硐雙祀：在香火裡尋找記憶」特展，原將百年涼傘旗放在紙箱展出，讓民眾失望而歸。（記者劉禹慶攝）

