嘉義婦稱「觀音指示」餵遊蕩犬惹民怨 阻擋辱罵動保人員挨罰8萬6千元

嘉義縣吳姓婦人長期在內埔村餵養遊蕩犬，導致路過民眾常被追咬。示意圖。（資料照）

嘉義縣竹崎鄉內埔村近一年來頻傳民眾遭遊蕩犬追咬、追車或因驚嚇而跌倒，成為地方治安與交通隱憂。家畜疾病防治所調查發現，問題源自一名吳姓婦人長期在當地餵養狗群，吸引大量犬隻聚集，形成固定活動熱點。

綜合媒體報導，嘉義縣家畜所長林珮如指出，6月接獲通報後前往查察，當時婦人的丈夫曾承諾不再餵食，但7、8月仍不斷收到民眾檢舉。日前動保人員再次巡查，在溪洲加油站周邊發現多處餵食器具及十多隻犬隻聚集，準備帶回犬隻時卻遭到吳姓婦人強烈阻撓。

林珮如表示，婦人當場情緒激動，不僅推擠並辱罵動保人員，還聲稱「觀音指示要餵養野狗」，甚至揚言找議員向縣府施壓。由於她的行為已涉及《刑法》妨害公務，家畜所已正式提告，並依法開罰新台幣8萬6000元，包括違反《動物保護法》、《動物傳染病防治條例》及危及公共安全等項目。

目前家畜所已捕捉11隻問題犬，並將進行絕育與收容，不再回置原處。林珮如強調，任意餵食遊蕩犬不但無法真正幫助動物，反而容易造成群聚、攻擊行為與傳染病風險，呼籲民眾切勿以錯誤方式「愛心餵養」，避免危害公共安全與造成社區紛爭。

