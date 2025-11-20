鳳凰颱風救助申請數僅一成多 蘇澳公所假日不打烊服務災民

蘇澳鎮公所協助淹水戶進行補助申請。（蘇澳鎮公所提供）

鳳凰颱風重創宜蘭蘇澳，市區水淹一層樓，蘇澳鎮公所截至今天中午受理水災補助申請，已錄案件數約1成多，與原初估積水戶數3200戶的參考件數還有部分落差，由於下週二就是截止日，因此公告本週六、日不打烊，將全日開放專案服務櫃台，受理民眾申請。

蘇澳鎮公所表示，當時由各里長初估積水戶數3200戶，屬初估回報案件數，非達淹水標準案件數，因此僅供參考，不過截至20日中午已錄案淹水戶數327戶，比例10.22％，為持續服務災民，22、23日雖非上班日，仍派員投入受理申請作業。

為加速救助金申請核發，蘇澳鎮公所里幹事已連日兵分多路進行災情勘查，公所一樓大廳也加開申請服務櫃台，26個里中錄案淹水戶數最多的為蘇北里，其次為蘇南里，分別有80及77戶申請。

蘇澳鎮公所表示，因受災面積廣大，受理案件繁多，連日增派人力進駐服務櫃台，全力協助鎮民進行申請作業，提醒民眾水災救助金申請必備資料，包括申請人身分證正反面影本，還有門牌、受災高度（以尺從地面量至水痕、手指標明高度）、房屋內部受損情形及房屋外觀等受災照片4張，以及申請人存摺影本。

行政院已核定鳳凰颱風新救助方案，住戶淹水救助分3個級距，淹水30公分以上未滿50公分，救助1萬元。淹水50公分以上未滿100公分，救助2萬元，有財損再加3萬，總計最高5萬元。淹水100公分以上，救助2萬元，有財損再加8萬元，總計最高10萬元，淹水及財損均由鄉鎮市公所核實認定。

