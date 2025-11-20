為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    左鎮化石園區化石知識家活動 帶你探索遠古海洋魅力

    2025/11/20 15:38 記者劉婉君／台南報導
    「化石知識家—海洋古生物」系列活動結合菜寮溪化石採集，讓學員體驗實地調查的樂趣。（記者劉婉君攝）

    台南左鎮化石園區於11月推出「化石知識家—海洋古生物」系列活動，透過專題講座、採集化石及DIY等，帶領民眾認識海洋古生物，包括遠古魚、巨齒鯊、中生代海爬類等多樣主題，獲得熱烈迴響。

    左鎮化石園區長期致力推動化石與地質教育，化石知識家—海洋古生物系列活動5梯次課程一推出後，報名已全數額滿，課程涵蓋講座、化石清修、彩繪巨齒鯊、組裝海爬類動物模型等，並實際走入菜寮溪進行化石採集，讓學員具體了解古海洋的生態變遷，也體驗實地調查的樂趣，有學員在課程結束後，已期待未來再次參與。

    台南市立博物館館長何秋蓮表示，園區運用館藏資源與在地地質特色，打造兼具學術深度與趣味性的推廣課程，暑假期間也將規劃全新主題課程，希望建立民眾的科學素養與化石保育觀念。

    台南左鎮化石園區「化石知識家—海洋古生物」系列活動，帶民眾探索遠古海洋的魅力，獲得熱烈迴響。（圖由左鎮化石園區提供）

