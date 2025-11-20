小琉球出現「海龜釘孤枝」 圍觀民眾不敢拉架：分開要花30萬！

日前在台灣小琉球一處淺灘上，出現2隻巨大海龜在「鬥毆」。（網友「Sea Prince」授權提供）

近年海龜生態保育有成，小琉球海域不時能看到珍貴的野生海龜出沒。有潛水客PO文分享，他日前經過小琉球一處淺灘時，偶然看到有2隻巨大海龜在鬥毆，於是趕緊拿器材拍攝，並謹記「主動觸摸海龜會罰30萬」法規，全程堅持不上前「勸架」，罕見奇景曝光後被無數網友瘋傳，眾人也被「拍攝者不救理由」逗樂笑翻。

網友「Sea Prince」昨（19）日在個人臉書、IG與Threads帳號分享一段影片，只見在小琉球某處清澈見底的淺灘上，有2隻體型非常巨大的海龜，正在進行不明活動，待鏡頭靠近後，才發現其中一隻海龜正用前肢壓住對方行動、還不斷用下顎和嘴巴去磨蹭對方；被壓制的海龜雖然沒有出現大幅度掙扎動作，但也用嘴去輕啄對方。

拍下這一幕的Sea Prince，則在文中趣味形容，小琉球海域發現「2位在地居民」正在「鬥毆」，多位民眾在一旁看了很久，卻一直都等不到熱心民眾勸架驅離，也沒有相關單位前往協助處理，「不要問為什麼拍攝者不救，因為把牠們分開要花30萬！」，除坦言上前勸架要付出很大的代價，更幽默指出，「你沒看過新台幣在打架嗎？」。

目前這段影片在3個社群平台，合計吸引超過110萬次瀏覽、3.4萬人讚，網友們笑說，「海內互打免費」、「只能道德勸說」、「牠在試圖淹死牠！」、「龜龜相抱何時了」、「這個和解很貴，無解」、「這種情況還是要叫海巡來」、「原來海龜打架的方式是把對方按在水裡揍」、「小琉球治安越來越差了，之後搞不好就海龜打群架了」。

不少網友認同原PO做法，「勸架金額30萬起跳」、「摸一下就是30萬，誰敢勸架」。另有一些網友指出，勸架分手費金額應該是「60萬」而非「30萬」，「這是一場60萬的紛爭！」、「王大陸可以來分開他們6次」、「左手一只、右手一只，60萬沒錯，萬一失手多摸一次」、「30*2=60（手抖），還是不要干預大自然，是因為荷包不允許」。

據了解，海龜在台灣屬於保育類野生動物，根據《野保法》第18條規定，不得任意騷擾、虐待，違者可處1年以下有期徒刑、拘役或併科6萬以上30萬以下罰金。海巡署也多次提醒民眾，面對野生動物應把握「不接觸、不干擾、不餵食」3不原則，若出現海龜「碰瓷」靠近的情況，則需主動避讓，保持至少1.5公尺以上距離。

