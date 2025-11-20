新竹地區首場疣胸琉璃蟻防治示範會 期提升地方蟻害管理能力

疣胸琉璃蟻為本土蟻種，雖具生態功能，但其族群過度繁殖時會影響農業生產與居住品質。（寶山鄉公所提供）

新竹地區首場疣胸琉璃蟻防治示範會，今天在新竹縣寶山鄉大崎村舉辦，由專家學者以多年研究與實務經驗，解析疣胸琉璃蟻的生態特性，推廣科學化與多面向的防治方式，期盼提升地方自主管理能力，共同維護農村、居家環境與農業永續發展。

農業部動植物防疫檢疫署委託台北市立大學與台灣環境有害生物管理協會，辦理新竹地區的蟻害防治調查計畫，今天與寶山鄉公所合辦首場「疣胸琉璃蟻防治示範會」。

請繼續往下閱讀...

動植物防疫檢疫署技正吳詩敏表示，疣胸琉璃蟻為本土蟻種，雖具生態功能，但其族群過度繁殖時會影響農業生產與居住品質。為強化地方對疣胸琉璃蟻的防治與管理，今天由計畫主持人黃基森博士現場講解，展示農地與民宅的調查成果。

寶山鄉長邱振瑋指出，寶山鄉面積雖僅65平方公里，卻有3分之2土地深受琉璃蟻侵擾。鄉公所今年已增編預算全面投入防治，希望逐步降低對果園及民宅的危害，也呼籲縣府持續支持相關經費，以加速改善鄉內的生活與農業環境。

縣議員邱坤桶也表示，琉璃蟻問題日益嚴峻，期盼藉由技術精進與公私協力，讓相關措施更加落實。

竹縣府農業處科長黃怡娟指出，期望透過了解琉璃蟻的生態習性，搭配政府提供的防治資源與操作知識，再加上民眾的日常落實，以更環境友善的方式共同面對蟻害挑戰。

黃基森從4大面向介紹防治要點，包括：一、棲地改造與預防：改善環境、降低蟻種棲息誘因。二、環境衛生管理：透過環境整頓減少蟻群繁殖與活動。三、物理及化學防治：示範阻隔設施及適當用藥方式。四、採收作業避免叮咬措施：協助農友掌握採收時的安全防護原則。

這場示範會，除新竹縣政府、各級民意代表、村長、農會、農業產銷班外，也邀請鄉內各中小學共同參與觀摩，期強化跨部門合作與資訊交流，建立完善的蟻害管理網絡。

新竹地區首場疣胸琉璃蟻防治示範會，今天在新竹縣寶山鄉大崎村舉辦，由專家學者以多年研究與實務經驗，解析疣胸琉璃蟻的生態特性，推廣科學化與多面向的防治方式。（寶山鄉公所提供）

專家解析疣胸琉璃蟻的生態特性，推廣科學化與多面向的防治方式，期盼提升地方自主管理能力。（寶山鄉公所提供）

疣胸琉璃蟻過度繁殖時會影響農業生產與居住品質。（寶山鄉公所提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法