電桿叢林？基隆西定國小前100公尺逾20根 尖峰時段交通打結

基隆市西定國小前電桿林立，短短100公尺就超過20根電桿。（記者盧賢秀攝）

基隆市西定國小前電桿林立，短短100公尺就超過20根電桿，交通尖峰時段同時有公車、垃圾車、家長接送小朋友，擠在同一區域的亂象，不但交通壅塞也影響安全；經會勘後，台電27日起將遷移6根電桿，妥適配置家長接送專用停車格及公車站、垃圾車，讓民眾、學生通行安全。

據校方指出，西定國小校門口到加油站之間，同時有公車站、定點垃圾車和家長接送擠在一起，倒垃圾的民眾騎機車排長龍，與家長接送區的汽機車交錯，上午7點到8點經常交通阻塞，而且危險。

市議員宋瑋莉、郭美秀、施偉政、市府工務處、學校相關單位勘查西定國小前交通改善方案，市議員多認為西定路路幅狹窄，最好全線電桿地下化，解決眼前西定國小的亂象，該處人行通道有3公尺多、很寬敞，希望台電能先將6根電桿往人行道內移40公分設施帶內，保持人行道暢通，道路可妥適配置垃圾車停靠區、公車停靠區和家長接送專用限時停車格。

市府工務處公有建築科代理科長吳書安表示，台電預計27日晚上至28日遷移電桿，妥善配置家長接送區、定點垃圾車停靠區及公車停靠區，不會發生衝突與交通壅塞，整體改善方案預計今年底完成。

西定國小前上午尖峰時段有公車、定點垃圾車和家長接送交錯，交通壅塞危險。（記者盧賢秀攝）

市議員與市府相關單位勘查西定國小前電桿遷移改善交通安全。（記者盧賢秀攝）

台電27日起將遷移6根電桿，妥適配置家長接送專用停車格及公車站、垃圾車，讓民眾、學生通行安全。（記者盧賢秀攝）

