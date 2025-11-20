為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    電桿叢林？基隆西定國小前100公尺逾20根 尖峰時段交通打結

    2025/11/20 15:27 記者盧賢秀／基隆報導
    基隆市西定國小前電桿林立，短短100公尺就超過20根電桿。（記者盧賢秀攝）

    基隆市西定國小前電桿林立，短短100公尺就超過20根電桿。（記者盧賢秀攝）

    基隆市西定國小前電桿林立，短短100公尺就超過20根電桿，交通尖峰時段同時有公車、垃圾車、家長接送小朋友，擠在同一區域的亂象，不但交通壅塞也影響安全；經會勘後，台電27日起將遷移6根電桿，妥適配置家長接送專用停車格及公車站、垃圾車，讓民眾、學生通行安全。

    據校方指出，西定國小校門口到加油站之間，同時有公車站、定點垃圾車和家長接送擠在一起，倒垃圾的民眾騎機車排長龍，與家長接送區的汽機車交錯，上午7點到8點經常交通阻塞，而且危險。

    市議員宋瑋莉、郭美秀、施偉政、市府工務處、學校相關單位勘查西定國小前交通改善方案，市議員多認為西定路路幅狹窄，最好全線電桿地下化，解決眼前西定國小的亂象，該處人行通道有3公尺多、很寬敞，希望台電能先將6根電桿往人行道內移40公分設施帶內，保持人行道暢通，道路可妥適配置垃圾車停靠區、公車停靠區和家長接送專用限時停車格。

    市府工務處公有建築科代理科長吳書安表示，台電預計27日晚上至28日遷移電桿，妥善配置家長接送區、定點垃圾車停靠區及公車停靠區，不會發生衝突與交通壅塞，整體改善方案預計今年底完成。

    西定國小前上午尖峰時段有公車、定點垃圾車和家長接送交錯，交通壅塞危險。（記者盧賢秀攝）

    西定國小前上午尖峰時段有公車、定點垃圾車和家長接送交錯，交通壅塞危險。（記者盧賢秀攝）

    市議員與市府相關單位勘查西定國小前電桿遷移改善交通安全。（記者盧賢秀攝）

    市議員與市府相關單位勘查西定國小前電桿遷移改善交通安全。（記者盧賢秀攝）

    台電27日起將遷移6根電桿，妥適配置家長接送專用停車格及公車站、垃圾車，讓民眾、學生通行安全。（記者盧賢秀攝）

    台電27日起將遷移6根電桿，妥適配置家長接送專用停車格及公車站、垃圾車，讓民眾、學生通行安全。（記者盧賢秀攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播