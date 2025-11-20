為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    衛福部將2次組改！周道君接掌社家署 石崇良盼整合長照業務

    2025/11/20 15:12 記者林志怡／台北報導
    社家署新任署長周道君。（記者林志怡攝）

    社家署新任署長周道君。（記者林志怡攝）

    賴清德總統日前宣示於衛福部架構下，新成立「兒少及家庭支持署」，作為兒童照顧的專責單位，衛福部也將迎來2次組改，社家署則預計整合長照業務。今日社家署舉行新任署長布達暨宣誓典禮，新任署長周道君表示，未來會配合衛福部組改，持續推動業務。

    衛福部長石崇良指出，周道君從衛生署到衛福部時代，都長期投入於醫政、社政領域，在衛生醫療、法規制定、長照2.0中都展現出卓越的專業能力與行政領導能力，代理署長的1年期間，也在社會安全網、家庭支持與少年福利等領域取得具體成果，獲得各界肯定。

    石崇良表示，政府施政方向朝醫療與照護結合、醫政與社政並進推展，建立以人為本的思維，社家署作為國家照顧體系的重要骨幹，業務範圍涵蓋最需要照顧的婦幼老殘，衛福部除了在醫政上改革健保，社政也需要強化長照服務、重視兒童照顧。

    此外，石崇良說，衛福部即將進行2次組改，新成立「兒少及家庭支持署」，專責兒童相關業務，屆時長照業務也將進入整合時代，未來希望讓長照與社家署業務整合，希望周道君可以憑藉過去醫政、長照與過去1年多在社家署的經歷，扮演2次組改中的重要角色。

    周道君則表示，「Leave no one behind」是社家署最具體的工作呈現，如何提供需要幫助的弱勢族群，規劃合理可落實的政策，是他一直以來努力做的事情，過去1年間，社家署將「兒托法」送入立法院，今年應能有更明確的進度，「身障權法」也會儘速送入立法院。

    另周道君說，少子女化對策計畫2.0也持續推動，行政院也已批准社安網2.0，未來配合衛福部組改，社家署的工作會有始有終，接下來會嘗試讓過往偏重於事後協助的處遇救濟往前走，長者照顧方面，除進行中的智慧導入社區共生，協助社區據點2.0工作也會步步開展，讓據點成為社區所有人的核心。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播