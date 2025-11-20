點365元鹹酥雞被嫌是拜金女 網諷：霸道羅漢腳

1位女網友分享點365元鹹酥雞被唸是「拜金女」，社群平台更新「2025年11月台女拜金標準」；示意圖，圖非當事鹹酥雞。（資料照）

1位女網友在Dcard上發文抱怨，只是點了365元的鹹酥雞，卻被男友嫌貴，後續一連串價值觀問題導致兩人分手收場。但此文一出，在社群平台「Threads」掀起「台女拜金標準更新」，更有網友嘲諷這些男性「說妳拜金是為妳好，不要質疑霸道羅漢腳」。

女網友在Dcard以「點了$365鹹酥雞被嫌貴」為標題發文，原先她男友說要請客，不過已經夾了190元的餐點，她看見很多樣品項都想吃，不知不覺夾了好多，提回家被男方數落花很多，一直罵太貴、拜金女、誰情侶吃個鹹酥雞會花到365元等，她下班已經很累，直接氣到說她自己付，男友還說「這是妳自己說的」。

女網友說，由於當天鹹酥雞沒有吃完，男方起床後又罵她「買貴還浪費食物」，她認浪費食物但不認買貴，拿出菜單一樣樣點，光是男方點菜要吃的就190元，加上她想吃的當然會破300，結果竟被回「我已經設想好我們要吃的量了，妳沒必要再多點其他的，就點我列出來要吃的那些就好了」。

女網友後續打算坐實「浪費食物」，決定午餐點拉麵，卻被男方碎碎念「有鹹酥雞可以吃還硬要吃拉麵，就他1個人吃剩菜」。後續她想一想決定結束這段關係，因交往3個月來她都被男方以開玩笑語氣說是拜金女，她不想再被PUA，決定放生這個男的。

男方在留言區回澄清，他認為鹹酥雞不是正餐，早餐100元內，午晚餐各150元，365元等於1個人183元，比一餐還貴難道不奢侈嗎？他說「拜金女」也沒有惡意，只是在開玩笑，因為女網友平時開銷就有點不看價位，星巴克沒有買1送1就買，1杯星巴克等於1餐正餐，毫不手軟只是單純想喝就喝，為了「提醒她」這樣的行為，才會誇張一點開玩笑說她拜金，但真的沒有那個意思，只是笑笑提醒而已，為什麼想那麼多次拜金都沒有生氣，現在卻被PO上網罵。

但多數網友並不買帳，紛紛留言「男朋友可以換了，愛你的人只怕妳吃太撐／吃不飽，如果妳沒花到他的錢就麻煩他嘴巴閉閉」、「分手吧！會因為幾十塊跟你哭夭的伴侶，是怎麼跟他過日子」、「人可以窮，但不能又窮又計較，分」、「現在連下班後的鹽酥雞小確幸都已經是拜金女指標了嗎」、「天吶沒錢別談戀愛了好嗎」、「他挑的都是他自己想吃的欸，什麼叫已經預想好你們要吃的量？他就只想到自己」、「真的別丟男性的臉了」。

「鹽酥雞兩人份點365元是拜金」也在社群平台「Threads」掀起討論，網友爭相在貼出自己有沒有符合所謂「2025年11月台女為止拜金標準」，甚至加碼「花1528從經濟艙升等豪經艙是超級拜金女嗎？」、「買無印的棉花棒39元就被說拜金」、「1個人吃石二鍋還加點魚片、蛋餃、火鍋丸，拜金又會吃」、「吃摩斯吃到3、4百、鹹酥雞1個人就能吃兩百多、迴轉壽司12盤起跳、滷肉飯還要加點3盤菜1盤肉1碗湯」、「所有不都是基本生活水準嗎」、「外加一年出國兩次，出國必買包」、「看完我都覺得我好有錢喔」。

網友整理2025年11月為止台女拜金標準

1.沒有買1送1就喝星巴克。

2.沒有用折價券就搭Uber。

3.1天用超過2片日用衛生棉，白天用夜用衛生棉。

4.吃摩斯漢堡。

5.迴轉壽司吃超過300元。

6.吃滷肉飯25元不會飽。

7.吃85度C的切片黑森林蛋糕。

8.用洗碗機。

9.吃飯沒AA。

10.做美甲。

11.飲料點中杯。

12.洗髮精用到最後沒有加水。

13.跑咖啡廳。

14.鹽酥雞兩人份點365元。

15.衛生紙用舒潔四層衛生紙。

16.不管店內價差，奢侈叫外送。

17.買沒打折的巧克力。

18.喝35元礦泉水。

19.拉麵只買自己的。

20.訂閱單人Netflix，不用家庭方案。

21.電影都假日看，不看平日6折的。

