澎湖離島交通船頻故障檢修慢 議員宋昀芝建議縣府建造新船

澎湖離島眾多，島與島之間的交通，主要仰賴藍色公路連結，因此都有公有交通船航行，交由鄉公所管理，但南海望安之星首航即停航，2年後復航仍問題不斷；北海鳥嶼號也停航1年檢修，澎湖縣議員宋昀芝為離島居民交通問題請命，呼籲澎湖縣政府接手重建新船，縣長陳光復允諾補助經費，並由縣府發包廠商經營。

白沙鄉轄管4個有人島，分別是大倉、員貝、鳥嶼及吉貝嶼，澎湖縣政府分別打造交通船，鳥嶼、員貝、大倉三離島交通船皆為19.7噸級載客小船，船長15.05公尺、船寬3.6公尺，輸出馬力約800匹馬力，船速20節，總計有35個座位數，船體採船艏高度拉高，船頭斜尖設計，增加切浪及穩定性，船圍加裝浮力圈，艙底鋪設低密度發泡材，同時配備自動扶正設備，提升船體安全性。

2022年5月27日鳥嶼號完工，但卻已停航1年檢修，造成居民不便。宋昀芝議員表示，鳥嶼自來水問題需中央地方共同解決，交通船載客不足，盼打造真正符合需求的船型。鳥嶼面臨自來水不足、民生用水不穩定等問題，要求澎湖縣政府編列1300-1600萬，乘載人數：56-60人、船長配2名水手、船速：25節、船內機；船長資格：營業用動力小船執照。

針對宋昀芝議員提案，澎湖縣長陳光復表示支持，未來離島交通船管理權責，統一由澎湖縣政府管理，委外發包廠商，避免由鄉公所管理，動輒停航1-2年，影響離島民眾交通權益。

澎湖縣議員宋昀芝提案，重建鳥嶼交通船。（記者劉禹慶攝）

