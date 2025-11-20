稽查件數腰斬變垃圾山！ 宜縣議員憂環保立縣沉淪 環保局回應了

宜縣議員呂惠卿質疑環保稽查件數腰斬，罰鍰金額過低，對違法業者無遏阻作用。（取自宜蘭縣議會官網）

宜蘭縣以環保立縣，但近幾年來，環保稽查件數腰斬、裁罰金額過低；縣議員陳文昌、呂惠卿質疑縣府稽查不力，難怪業者不怕，濫倒廢棄物事件頻傳，環保立縣亮起紅燈。縣府環保局表示，稽查與裁罰問題，執法模式因中央法令調整有所改變，廢棄物管制部分，明年將建置電子圍籬監控。

宜縣議會今進行縣長施政總質詢，呂惠卿指出，縣府常把守護宜蘭環境掛在嘴邊，但就統計數據，宜蘭在空污、水污等11項環保稽查卻每況愈下，2015年至2018年稽查次數每年都有3萬多次，但2019至2023都僅剩1萬2千至1萬3千多次，完全腰斬，直至去年才回升。

請繼續往下閱讀...

另就裁罰金額分析，最高是2018年3677萬餘元，件均罰鍰金額6萬元；但後來也一路降低，2020年最低時僅782萬元，這幾年件均罰鍰也只有2千至1萬元不等，稽查次數低代表執法不認真，罰鍰金額低代表放水，違法情形愈來愈多，而更離譜的是，廢棄物件均罰鍰去年竟僅有500元，這對違法的人哪有遏阻作用，縣府要硬起來，好山好水不應該成為環保蟑螂的垃圾山。

陳文昌指出，宜蘭環保立縣，但從林姿妙縣長2019年開始，環保立縣主軸變質，稽查次數少，金額也變低，就是沒那麼重視，甚至是放水，最近像化製場污染、三清宮附近、員山等廢土偷倒，環保亮起紅燈，環保立縣向下沈淪。

環保局表示，環保稽查總次數及平均裁罰金額下降，主要是整體執法模式因中央法令調整而有所改變，其中，影響程度最大的是空汙防治，空污法2018年修法，未定檢機車不需再舉證「使用中」，罰鍰降為500元，因此2019年稽查次數自然下降。

另，廢棄物汙染源管制，縣府明年起在縣內建置電子圍籬，規劃在縣內重要聯外道路，設置5支固定式監視和車牌辨識系統，購買6支移動式監控系統，透過GPS定位，監控廢棄物清運車輛軌跡，減少棄置行為發生。

宜蘭縣近年頻傳濫倒廢棄物問題，被批評成為環保蟑螂的垃圾山。（資料照）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法