暨大附中、中台科大研發「輔助起立坐墊」 老人起身站立變容易

輔助起立坐墊的原理，是利用雙向抵推氣動控制系統，讓靠背件、乘坐件都充氣，協助身體中心前移，以及臀部向上抬升，減少腿部發力。（暨大附中提供）

國立暨大附中學生古祐嘉、張卉淇常看到長輩常費力地從椅子上起身站立，「希望幫忙長輩」的念頭，促成暨大附中與中台科大跨校合作，成功研發出「輔助起立坐墊」。該坐墊有「雙向抵推」氣動控制系統，透過氣控模組控制，兩者同步進行氣體填充，提供雙向協同推力，長輩站起來變簡單。

暨大高三學生古祐嘉、高二學生張卉淇，看到家中長輩從椅子上起身到站立的辛苦，他們跟老師說出「研發幫助長輩輕鬆起身輔具」的願望時，暨大附中和中台科大老師決定幫兩人達成願望，經指導和從旁建議，兩名學生也從學理和實作中研究改良，終於研發出「輔助起立坐墊」。

請繼續往下閱讀...

暨大附中指導老師林淑芳表示，學校一直鼓勵學生從身邊的需求出發，古祐嘉和張卉淇以愛為出發點，希望改良只提供單一方向推力的傳統輔助起立裝置，經過多月嘗試與修正，終於研發成功有雙向抵推作用的「輔助起立坐墊」。

該件「輔助起立坐墊」有「雙向抵推」氣動控制系統，設計相互連通的靠背件與乘坐件，透過氣控模組的精準控制，同步進行氣體填充，提供雙向協同推力。而「靠背件充氣」是提供背部向前推力，協助身體重心前移，減輕腰部負擔；「乘坐件充氣」則是提供臀部向上抬升力，提供垂直支撐，減少腿部發力。一推一抵下，長輩就很容易起身。

暨大附中學生古祐嘉（右2）、張卉淇（右3），在暨大附中與中台跨校合作下，成功研發「輔助起立坐墊」。（暨大附中提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法