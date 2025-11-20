越捷航班滑行途中突折返！機上等2個半小時後航班取消旅客傻眼

昨19日下午兩點往富國島班機，因機械檢修因素，臨時更改起飛時間，大批民眾受影響。（越捷航空提供）

越捷航空從台北飛往越南富國島的VJ845航班，19日發生乘客強烈不滿的狀況。班機原已完成登機並開始滑行，卻突然折返登機門，最終宣布「航班取消」，乘客在機艙內耗了約2個半小時後被要求全員下機，引發抱怨。

綜合媒體報導，機艙廣播指出，航班因「機械檢修因素」需要延後起飛，請旅客攜帶隨身行李下機並返回登機口候機室，許多旅客剛入座不久，又匆忙提著行李走回候機室，情緒相當無奈，登機口一度擠滿等待後續安排的大批乘客。

一名乘客表示，原訂下午1點登機，2點起飛，航程約3小時50分，照理說晚間就能抵達富國島飯店，「結果坐了兩個半小時後，才突然宣布取消，真的傻眼。」

該名旅客與朋友結伴自由行，幸好只有預訂前兩晚住宿，「還好行程沒全部排好，不然更麻煩。」不少旅客形容，此趟出國行程瞬間變成「桃園一日遊」。

越捷航空當晚有安排取消航班旅客的住宿與晚餐，作為補償措施。有網友認為航空公司願意提供住宿算是廉航裡少見的良心作法，但也有人擔心後續航班是否能全數消化受影響旅客。

旅客劉先生指出，航空公司告知隔日同班次可優先安排今日未能起飛的乘客，「但我看了一下載客率大概有七成，明天那班也有賣給其他旅客，真的有辦法全部安置嗎？」

對於取消原因，越捷航空僅回應，航班因「進一步安全評估需求」而取消，細節仍由總部確認中。

保險業者提醒，若航空公司已主動安排下一班機，旅客可依保單申請「班機延誤」補償，通常須延誤4小時以上才符合資格；若航空公司未提供替代航班，旅客需自行購買新機票，保險才可能理賠，出國前務必確認保單內容，避免突發狀況讓行程與心情都受影響。

