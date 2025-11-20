為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    「小時候最愛卡通」掀討論 網笑：同時段播還要趁廣告來回轉

    2025/11/20 15:38 即時新聞／綜合報導
    看卡通示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照）

    看卡通示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照）

    不少經典動漫、卡通成為許多民眾成長過程中的重要回憶，一名網友好奇詢問「小時候最喜歡的卡通？」，貼文曝光引起網友熱烈討論，掀起不少網友回憶，還有網友笑說「沒有智慧手機的年代，小時候跟堂妹都準時坐在電視機前面等節目」。

    這名網友於「爆廢公社」發文提及，好奇詢問「小時候最喜歡的卡通是什麼？」

    PO文曝光後引起許多網友熱烈討論，有網友說「如果說最早最早還是要租錄影帶的年代的話......元氣小子、絕對無敵雷神王」、「閃電霹靂車」、「庫洛魔法使、真珠美人魚、加菲貓」、「居然沒有人提到幽遊白書......」、「無敵鐵金剛，小甜甜，小英的故事」、「櫻桃小丸子、小叮噹」、「華視下午5：30的藍色小精靈，還有台視早上6：00的大力水手跟霹靂貓」。

    還有網友坦言，「都喜歡，同時段播的話還要趁廣告來回轉」、「那時候的卡通沒辦法讓你挑的，它播你就是要看，沒有喜不喜歡」、「米老鼠與唐老鴨最經典，沒有智慧手機的年代，小時候跟堂妹都準時坐在電視機前面等節目」。

