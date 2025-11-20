為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    升學看過來！ 技職3項重要招生簡章公告

    2025/11/20 14:30 記者楊綿傑／台北報導
    招生啟動，技專校院招生委員會聯合會公布115學年度「四技二專特殊選才」、「科技繁星計畫」、「二技技優入學」等3項招生簡章。（資料照）

    115學年度「四技二專特殊選才」、「科技繁星計畫」、「二技技優入學」等3項招生簡章今天公告於技專校院招生委員會聯合會官網，共分別招生1582名、2423名、490名。

    根據技專校院招聯會資訊，明年「四技二專特殊選才」計有87所科技校院參與招生，758個系科（組）、學程參加；「科技繁星計畫」計有50所科技校院參與招生，659個系（組）、學程參加；另二技技優入學招生則共計有26校、85系（組）學程參加。

    四技二專特殊選才聯合招生採分組聯合招生，設有「技職特才及實驗教育組」及「青年儲蓄帳戶組」2組，分別提供840個和742個招生名額。該管道不採計統一入學測驗及學科能力測驗成績，符合招生校系所訂定之專業領域、特殊技能、經歷、專長或成就之學生或參與青年教育與就業儲蓄帳戶方案之「青年就業領航計畫」或「青年體驗學習計畫」滿2年或3年以上者以個別網路報名方式申請參加，經由甄審方式錄取入學科技校院。

    而科技繁星計畫報名考生須為技（綜）高中專業群科、綜合型高中專門學程應屆畢業生，在校學業成績排名須在科（組）、學程前30%以內，並全程須就讀同一學校，且須符合所屬推薦學校校內遴選辦法，方得經由學校推薦參加，彰顯學業優良學生入學優質科大升學之特色。經委員會分發錄取之錄取生，無論放棄與否，一概不得參加115學年度四技二專甄選入學。

    在二技技優入學招生部分，不採計二技統一入學測驗成績，凡公私立專科學校畢（結） 業生或具有同等學力之考生，並於公私立專科學校入學後至招生報名截止日前，取得符合招生簡章規定之技藝技能競賽優勝名次、領有乙級以上技術士證或專技高（普）考及格證書者均可報考。有意報名考生應於明年4月9日起至4月13日止，須依招生簡章規定登錄報名資格及繳寄資格審查資料，待通過資格查後並完成繳費者，始可報名。

