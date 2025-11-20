大苑子「石虎柳丁」遭爆冒用友善石虎名號 林保署發聲了

大苑子聲稱使用石虎柳丁，但其實用的根本非石虎友善農作的柳丁。（翻攝自大苑子臉書）

手搖飲大苑子日前聲稱將使用「石虎柳丁」，但卻被農場踢爆1顆石虎柳丁都沒買，大苑子更向經濟部遞案申請「石虎柳丁」商標，引起爭議，長期推廣友善石虎標章與農作的農業部林業保育署今（20日）表示，石虎友善推動不易，籲業者應愛惜，生物多樣性研究所則盼經濟部勿通過商標申請。

連鎖手搖飲品牌大苑子過去都標榜使用台灣在地水果製成飲料，近期則聲稱將改用石虎柳丁，但卻被踢爆大苑子根本沒從任何石虎友善耕作的柳丁農民手上購買水果，對此大苑子聲稱，是採用南投中寮的柳丁，該區為石虎熱點，對此誤會會再跟果農釐清。

要取得石虎標章則有一定認證程序，林業保育署署長林華慶表示，該標章是2014年起和生多所一起推動，要獲得標章認證是農民必須配合不使用化學農藥、肥料、毒鼠藥、捕獸鋏，還必須配合野生動物監測，農民都要付出許多額外成本才能取得標章認證，甚至很多農產品品相還會被影響，需要靠認同的消費力量支持，才能永續經營。

生多所所長楊嘉棟則表示，此案是商業衝突，但並非南投中寮生產的柳丁都是石虎友善柳丁，當地加入石虎友善農作的柳丁園不多，主要是以香蕉園為主，友善石虎是好的制度，應全民一同愛護，而非根本沒用石虎友善農產品卻稱有使用的行銷操作，不過大苑子並未使用石虎商標，因此也沒有構成違法問題，只能說有混淆的疑慮。

對於大苑子申請「石虎柳丁」商標，楊嘉棟表示，石虎、柳丁等都是通用的動物名稱與農產品名稱，大苑子的商標應僅只能限於該公司自行設計的圖案，但不能包含名稱，希望經濟部審查該案時應審慎。

另有保育人士擔憂，過去就曾發生「石虎米」名稱被特定企業申請為商標，導致真正生產友善石虎稻米的農民只能改用山貓米，最擔心的是萬一經濟部智財局通過大苑子商標，恐影響真正友善石虎農作的農民權益。

