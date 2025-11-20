為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    企業返鄉宜蘭採購10萬支銀柳 加工盆景分助弱勢

    2025/11/20 14:13 記者王峻祺／宜蘭報導
    宜蘭三星銀柳馳名，可製成可愛盆景。（記者王峻祺攝）

    宜蘭三星銀柳馳名，可製成可愛盆景。（記者王峻祺攝）

    宜蘭三星銀柳年產量可達500萬支以上，占全台8成，鍠麟機械企業負責人洪福良是宜蘭人，返鄉採購10萬支銀柳，除幫助農友，也將加工成盆景分助弱勢，今天在農糧署東區分署見證下，與明慶農產運銷合作社完成簽訂採購合約。

    農糧署東區分署林美華說，銀柳不僅是節慶花材，更具備文化象徵、品牌魅力及加工應用潛力，促成這次採購案，顯示產業輔導方向正確，也代表宜蘭銀柳已具備品牌精神、品質穩定性及市場拓展條件。

    她說，三星銀柳因得天獨厚的地理條件，在全盛時期種植面積高達120公頃，是宜蘭代表性花卉作物，明慶農產運銷合作社在分署輔導下，於2020年成立「三星鄉花卉產銷班第15班」，主力生產銀柳切花、盆花、龍柳及多元加工產品，期望透過企業合作，拓展相關產業鏈結，提高銀柳產值。

    鍠麟機械負責人洪福良說，銀柳象徵繁盛意象，返鄉採購不僅支持在地農業，更期望拋磚引玉，鼓勵更多民間力量投入，並發揮企業責任也推動家鄉農業永續發展，未來除會分送銀柳，也會加工製成盆景分助弱勢，送給育幼院等機構團體應用，感受銀柳在文化、節慶佈置及生活美學的應用價值。

    賓客體驗三星銀柳加工製成盆景。（記者王峻祺攝）

    賓客體驗三星銀柳加工製成盆景。（記者王峻祺攝）

    企業返鄉採購宜蘭三星銀柳，農糧署東區分署見證簽訂儀式。（記者王峻祺攝）

    企業返鄉採購宜蘭三星銀柳，農糧署東區分署見證簽訂儀式。（記者王峻祺攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播