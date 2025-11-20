世界冰淇淋冠軍「烏龍之光」曝光！ 首賣地點「在這裡」原因揭曉

「烏龍之光」拿下世界冰淇淋冠軍，將在台中門市首賣。（民眾提供）

彰化縣鹿港鎮冰淇淋師趙韻嵐以「烏龍之光」創新口味，前進義大利奪下世界冰淇淋冠軍，經過一晚趕工製作，今天（20日）終於首度亮相，不過，首賣地點不是鹿港，而是明天（21日）在台中門市首賣，配合勤美草悟聖誕村的浪漫開村！

趙韻嵐與夫婿邱經偉共同推出的「烏龍之光」冰淇淋，在參賽返國後，特地等到台東紅烏龍茶葉到貨，因為夫妻倆堅持不用茶粉，必須要用茶葉來熬煮，加上橙橘果皮以萃取方式加入，所需要的時間為其它冰淇淋的2、3倍，非常費工。

請繼續往下閱讀...

「烏龍之光」冰淇淋，看起來很容易，就是用台東紅烏龍茶、鹿港品峻蜂業坊的百花蜂蜜，以及時令的橙橘。但其實光是決定要用台灣的茶香來帶出特色主軸，就花了很多時間，最後決定用台東紅烏龍茶葉、蜂蜜與橙橘皮等材料，光是比例與配方就失敗至少100次，最後才宣告新款口味開發成功。

由於「烏龍之光」冰淇淋參賽時，被要求不能事先曝光，比賽作品也不能拍照，得獎返國後就一直被各界敲碗。今天「烏龍之光」終於首度亮相，價格也決定為每球150元，將裝在紙杯販售，希望讓民眾可以慢慢品嘗濃郁的茶香味。

對於鹿港人扼腕「烏龍之光」明天首次開賣是在台中門市，而非鹿港門市，趙韻嵐、邱經偉表示，因為他們在台中草悟道也有門市，明天剛好是勤美草悟聖誕村浪漫開村，配合活動來首賣，而鹿港中山路門市將從11月22日起的假日來開賣，單日備量初期以100球為主。

「烏龍之光」拿下世界冰淇淋冠軍，用台東紅烏龍茶葉，茶香味特濃。（民眾提供）

鹿港鎮長許志宏恭喜鹿港女兒趙韻嵐拿下世界冰淇淋冠軍。（鹿港鎮公所提供）

鹿港女兒趙韻嵐拿下世界冰淇淋冠軍的「烏龍之光」首次亮相。（鹿港鎮公所提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法